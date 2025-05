Haos la un centru umanitar din Gaza după ce Israel ar fi deschis focul pentru a controla mulțimea disperată să ia ajutoare

Mai multe videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare arată mii de palestinieni care au luat cu asalt un centru pentru distribuția ajutoarelor umanitare în prima zi de operare a acestuia. Surse neoficiale au declarat pentru televiziunea israeliană Canal 12 că forțele de securitate private americane sau Forțele Armate ale Israelului (IDF) ar fi deschis focul pentru a controla mulțimea disperată să ia ajutoare, scrie Times of Israel.

Imaginile care circulă online par să arate mii de palestinieni invadând recent unul dintre centrele de distribuție a ajutoarelor deschise în Rafah, în sudul Fâșiei Gaza. Centrele de distribuție a ajutoarelor sunt gestionate de o companie privată americană de securitate, în timp ce IDF asigură securitatea în zona înconjurătoare.

Informații neconfirmate oficial, difuzate de Canal 12, susțin că forțele americane sau IDF ar fi deschis focul în apropiere pentru a dispersa mulțimea. Totuși, surse militare israeliene anonime citate de Canal 12 afirmă că IDF nu a tras. Nu există informații privind persoane rănite.

Până în prezent, IDF nu a oferit un comentariu oficial privind incidentul, notează Times of Israel. Totuși, sursele Canal 12 precizează că personalul american de securitate s-ar fi retras temporar din zonă.

Footage purportedly shows thousands of Palestinians overrunning one of the aid distribution sites in southern Gaza's Rafah a short while ago.



There is no immediate comment from the IDF on the incident. pic.twitter.com/CvAsfyHLGz