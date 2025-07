Doi copii au fost scoși din mijlocul inundațiilor de o dronă cargo

Un fermier din Vietnam a devenit erou local după ce a salvat doi copii, folosindu-se de o dronă agricolă. Pe 3 iulie, copii duceau vitele la păscut pe malul unui râu, când acesta a început să iasă din albie şi să inunde complet zona, scrie publicaţia ExploresWeb.

Tran Van Nghia se afla pe terenul său din Gia Lai, o regiune muntoasă din centrul Vietnamului, când a auzit strigăte de ajutor venind dinspre râul Ba. Într-un interviu acordat publicației locale Tuoi Tre Online, Tran a povestit că mai mulți copii duceau vitele la păscut pe malul opus al râului, când o viitură, cel mai probabil provocată de ploile musonice din amonte, i-a izolat pe o insulă care se scufunda rapid.

Localnicii au încercat să înoate pentru a ajunge la copii, dar curenții erau prea puternici, așa că s-au grăbit să aducă o canoe. Totuși, văzând cât de repede creștea apa, Tran a decis să intervină.

Fermierul a legat o frânghie de dronă și, cu ajutorul acesteia, a reușit să-i ridice și să-i salveze pe doi dintre cei trei copii blocați pe insulă. Al treilea copil a fost salvat puțin mai târziu cu ajutorul canoei aduse.

