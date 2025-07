Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe aeroportul Southend din Londra

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, duminică după-amiază, pe aeroportul Southend din Essex, Marea Britanie, potrivit relatărilor presei locale. Poliția din Essex a confirmat că este vorba despre un „incident grav” și a transmis că echipele de intervenție sunt deja la fața locului, scrie Sky News.

Imagini publicate pe rețelele sociale arată un nor dens de fum negru ridicându-se din zona aeroportului, iar un martor a descris scena spunând că a văzut o „minge de foc”.

⚡ BREAKING: A passenger plane has crashed shortly after takeoff from London Southend Airport in Essex, erupting into a massive fireball. More details awaited pic.twitter.com/ltuLPXgpes

„Am fost alertați puțin înainte de ora 16:00, în legătură cu un accident care a implicat un avion de 12 metri. Lucrăm împreună cu toate serviciile de urgență la fața locului, iar intervenția va continua timp de câteva ore”, se arată într-un comunicat al poliției.

Autoritățile le cer oamenilor să evite zona pentru a nu îngreuna activitatea echipelor de salvare.

❗️A plane has crashed at Southend Airport in Essex, England.



Authorities have yet to confirm any details regarding casualties or survivors. pic.twitter.com/OmYJBZWX0e