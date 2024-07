„Iadul pe pământ” în Ceasiv Iar. Rușii au ras de pe fața pământului cartierul cunoscut drept „Poarta Bahmutului”

Pe rețelele sociale au apărut imagini aeriene cu blocuri și clădiri complet distruse de aviația și artileria rusă, situate în zona de est a orașului Ceasiv Iar. Recent, forțele ucrainene au fost obligate să-și abandoneze pozițiile fortificate de la periferia estică a localității, cunoscută sub numele de „Poarta Bahmutului”, din cauza bombardamentelor rusești.

„Chasiv Iar. Iadul pe pământ.

Microdistrictul "Kanal" transformat într-o grămadă de cenușă - așa arată astăzi.

Un astfel de peisaj, care odată depășea orice imaginație, a devenit deja ceva obișnuit în cei doi ani de război”, se arată într-o postare publicată pe contul de X/Twitter al Brigăzii 24 Mecanizate a armatei ucrainene.

Chasiv Yar. Hell on earth.



The "Kanal" microdistrict turned into a pile of ashes - this is what it looks like today.



Such a landscape, which was once beyond imagination, has already become commonplace in the two years of the war. pic.twitter.com/yokRNX2qA4