Imagini cu soldații lui Kim Jong-un care se pregătesc în Rusia să fie duși să lupte pe frontul din Ucraina

Noi imagini publicate pe rețelele sociale arată soldați nord-coreeni trimiși de regimul Kim în Rusia pentru a fi desfășurați să lupte în Ucraina. Conform Nexta, imaginile video publicate sunt „nu mai vechi de 72 de ore” și au fost surprinse la o bază de antrenament din satul Sergheievka în teritoriul Primorski, în Orientul Îndepărtat și chiar la granița cu Coreea de Nord.

