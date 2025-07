Ministrul Muncii: Nu e și nu va fi nicio problemă la plata pensiilor şi a salariilor. Unii stârnesc emoție cu rea-credință

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că statul nu are nicio problemă la plata pensiilor şi salariilor. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că statul nu are nicio problemă la plata pensiilor şi salariilor. Florin Manole susţine că astfel de narative, în care statul rămâne fără bani pentru a le achita, sunt provocate intenţionat de oameni cu rea-credinţă.

"Emoţie există pentru că unii o stârnesc cu rea-credinţă. Nu este nicio problemă şi nu va fi nicio problemă.

Statul român a plătit pensiile şi salariile şi în ani mult mai grei.



Eu am văzut discursul ăsta promovat de unii dintre politicieni an de an din 2017, de când sunt eu implicat mai mult în politică, şi din 2017 până astăzi nu a fost niciodată o problemă de plata pensiilor şi salariilor", a declarat Florin Manole.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marți seara, la Antena 3 CNN, că măsurile de îngheţare a salariilor şi pensiilor din sectorul public sunt temporare şi că vede o posibilă indexare în a doua parte a anului viitor, în cazul în care România se echilibrează financiar.