Imagini emoţionante dintr-o maternitate din China: mai mulţi bebeluşi au fost salvaţi de 2 asistente în timpul cutremurului puternic

Oficialii unei maternităţi din China au făcut publice imagini emoţionante filmate, în timpul cutremurului devastator, de o cameră de supraveghere într-un salon unde erau mai mulţi nou-născuţi. Pe înregistrare se văd două asistente care fac tot ce pot pentru ca bebeluşii să fie în siguranţă.

Recent, pe reţelele de socializare a apărut o filmare emoţionantă dintr-o maternitate din Ruili, un oraș situat în vestul provinciei Yunnan, China, unde s-au resimţit undele seismice ale cutremurului devastator înregistrat în Myanmar. În imaginile suprinse de o cameră de supraveghere într-un salon cu nou-născuţi, chiar în timpul seismului, se observă cum două asistente încearcă din răsputeri să salveze bebelușii.

Una dintre ele alunecă pe podeaua salonului şi rămâne acolo în timp ce ţine strâns în braţe un copilaş. Cealaltă se străduieşte să ţină lângă ea patru pătuţuri în care se aflau bebeluşi.

În Bangkok, o femeie a născut într-un parc, după ce spitalul în care trebuia să aducă pe lume bebeluşul a fost evacuat din cauza cutremurului din Myanmar, care s-a simţit puternic în multe zone din Thailanda.

Imaginile dramatice în care nou-născutul s-a născut în mijlocul distrugerilor provocate de seism au apărut pe social media și au devenit virale, au transmis jurnaliştii de la India Today.

Footage during the earthquake in #Bangkok a baby was born in the park ? Waht a story to tell ‘’ I was born during the earthquake ‘’ #แผ่นดินไหว #earthquake #myanmarearthquake #bangkokearthquake #ตึกถล่ม pic.twitter.com/7E0FdzfPEf