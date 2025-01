Imagini spectaculoase după erupția vulcanului Ibu, în Indonezia. Cantități uriașe de lavă topită, fum și cenușă au fost aruncate în aer

Vulcanul indonezian Ibu a erupt, sâmbătă, aruncând cantități mari de lavă încinsă și un nor de fum și cenușă gros la 4 kilometri în aer, conform oficialilor din statul asiatic.

Vulcanul Ibu este localizat pe insula Halmahera, în provincia Malukului de Nord, și a erupt la ora locală 19:45. Fotografiile făcute vulcanului arată o coloană de un roșu aprins sărind la distanță mare spre cer, în timp ce pe fundal se pot vedea și fulgere.

› Vezi galeria foto ‹

Autoritățile indoneziene au declanșat deja alerta de al doilea cel mai mare nivel, iar deși nu este încă dat niciun ordin de evacuare, turiștii dar și localnicii au fost îndemnați să părăsească aria aflată între 4 și 5,5 kilometri distanță de crater.

JUST IN - Volcano erupts in Indonesia, spews hot lava and smoke https://t.co/mzhS5sXz3I pic.twitter.com/2TH7czuegS