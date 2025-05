BBC: Carney a evitat o confruntare în stilul Zelenski, în Biroul Oval. Cum a răspuns când Trump a spus că vrea Canada

Premierul Canadei, Mark Carney, a evitat, marți, o dispută cu Donald Trump în prima sa vizită la Casa Albă. Corespondentul BBC Bernd Debusmann Jr, care a fost prezent și la vizita președintelui Ucrainei în SUA, scrie că „Carney a evitat o confruntare în stilul Zelenski”.

„Bănuiesc că ambele părți vor evalua întâlnirea ca fiind una cu un rezultat cât mai pozitiv posibil”, spune Debusmann.

„Chiar dacă au existat puncte clare de tensiune - cum ar fi tarifele vamale și remarcile lui Trump despre „al 51-lea stat” - Carney și delegația canadiană au evitat au evitat „un scandal” cu Trump.

Deși Trump nu l-a identificat pe nume, a fost o referire voalată la Volodimir Zelenski și la faimoasa lor ruptură în Biroul Oval, care a dus la întreruperea întâlnirii lor și la plecarea liderului ucrainean acasă cu mâinile goale.

Am fost acolo în ziua aceea și am avut sentimentul că Zelenski „mușcase momeala”.

Carney nu a făcut-o și a gestionat întâlnirea cu diplomație și tact. Deși nu au existat anunțuri concrete astăzi, cei doi par să fi încheiat întâlnirea cu respect reciproc, dispuși să colaboreze și - speră ei - să aibă o relație constructivă”, scrie corespondentul BBC.

Premierul Canadei, Mark Carney, s-a întâlnit marţi cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, la Casa Albă, unde a reiterat faptul că ţara sa nu este de vânzare. "Niciodată să nu spui niciodată", a răspuns președintele SUA.

Pres. Trump on Canada becoming 51st state: We're not going to be discussing that, unless somebody wants to discuss that...it really would be a wonderful marriage.



Canadian PM Carney: There are some places that are never for sale...it's not for sale. It won't be for sale, ever. pic.twitter.com/axZSwbeO9C