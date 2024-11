În octombrie 2022, Putin a vrut să lanseze o bombă nucleară lângă România. Dezvăluiri în presa britanică

Avioane de luptă ale Rusiei. Foto: Getty Images

Bombardierele nucleare ale rușilor au zburat, marți, peste apele neutre ale Mării Negre, potrivit Sky News. Informația este publicată în aceeași zi în care presa din Marea Britanie vorbește despre un moment de criză la Londra, când președintele rus, Vladimir Putin, ar fi fost gata să folosească armele nucleare chiar deasupra Mării Negre.

Ministerul rus al Apărării a declarat marți că două bombardiere strategice Tu-22M3 au efectuat un zbor programat peste apele neutre ale Mării Negre, transmite agenția de presă de stat RIA, potrivit Sky News.

Bombardierele au zburat mai mult de cinci ore, escortate de avioane de luptă SU-30SM și SU-27, a spus ministerul.

Anterior, rușii au spus că două bombardiere strategice Tu-95MS au efectuat un zbor programat deasupra apelor neutre ale Mării Barents.

Informația a fost preluată de presă din Marea Britanie în ziua în care la Londra s-a scris despre un moment de cumpână din octombrie 2022. În urmă cu doi ani, guvernul Marii Britanii a organizat ședințe de criză în timp ce „se pregătea pentru ca Putin să folosească arme nucleare”.

Vladimir Putin a fost atât de aproape de lansarea unei arme nucleare în Ucraina în octombrie 2022, încât guvernul a organizat ședințe de urgență despre cum ar putea afecta o astfel de lovitură Regatului Unit, potrivit unei biografii actualizate a fostului premier Liz Truss.

Truss și-a petrecut câteva din ultimele zile la birou studiind hărțile vremii și pregătindu-se pentru o posibilă răspândire a radiațiilor în Marea Britanie, susține cartea Out of the Blue.

Temerile s-au bazat, aparent, pe informațiile americane, care spuneau că există 50% șanse ca Rusia să folosească o armă nucleară în Ucraina sau să testeze una peste Marea Neagră.

Cartea spune că Truss a petrecut „numeroase ore studiind datele meteorologice din satelit și direcțiile vântului” din cauza temerilor că „modele meteorologice greșite” ar putea avea „un efect direct asupra Marii Britanii”.

O carte separată a jurnalistului veteran american Bob Woodward, publicată luna trecută, detaliază, de asemenea, modul în care comunitatea de informații americane a concluzionat că există „50% șanse” ca Putin să recurgă la arme nucleare în toamna anului 2022.

Citește și Ce au făcut americanii când au aflat că Putin vrea să folosească arme nucleare. Discuție incredibilă între Șoigu și șeful Pentagonului