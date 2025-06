Încă o noapte de violențe în Irlanda. Ballymena e "zonă de război" după acuzarea a doi români. Sunt case în flăcări și magazine jefuite

Violențele dintre manifestanți și polițiști în orașul Ballymena, din Irlanda de Nord au continuat pentru a doua noapte consecutiv. Conflictul a început după ce doi băieți români de 14 ani au fost puși sub acuzare pentru agresiunea sexuală a unei adolescente. Conflictul a degenerat rapid în acte de vandalism, iar străzile s-au transformat în zone ca de război, scrie Sky News.

Marţi seara a fost desfăşurat un important dispozitiv de poliţie în oraşul unde trăieşte o importantă populaţie de imigranţi.

Cu toate acestea, sute de manifestanţi, dintre care unii mascaţi, s-au adunat marţi seara şi au început să atace forţele de ordine cu sticle şi artificii.

„Poliţia se confruntă în prezent cu tulburări grave în cartierul Clonavon Terrace”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei, îndemnând la evitarea zonei.

Potrivit presei britanice, doi tineri de 14 ani au comparut luni în faţa justiţiei, fiind puşi sub acuzare pentru o agresiune sexuală pe care ar fi comis-o sâmbătă asupra unei fete de 12 ani. Ei s-au exprimat prin intermediul unui interpret român.

