Incendiu urmat de explozii la un depozit de artificii din Bulgaria: Un om a murit, doi sunt răniți grav și alți doi au dispărut

Un muncitor a murit, fiica acestuia a suferit arsuri grave şi alte două persoane sunt date dispărute în urma incendiului care a declanşat joi seară o serie de explozii în depozitele unei fabrici de artificii de la periferia capitalei bulgare Sofia, au anunţat vineri autorităţile, potrivit AFP, citat de Agerpres.

„Un bărbat de 49 de ani, care fusese spitalizat după ce inhalase fum toxic, a decedat”, a declarat ministrul de interne Kalin Stoianov, deplasat la faţa locului.

Cel mai probabil, fiica în vârstă de 20 de ani a bărbatului decedat nu va putea nici ea să fie salvată, având arsuri grave pe 85% din corp, a mai spus ministrul în faţa presei.

Accidentul, a cărui cauză nu a fost stabilită deocamdată, s-a produs joi, după încheierea zilei de muncă, în localitatea Elin Pelin, la periferia Sofiei.

Exploziile, care au afectat şase depozite, au continuat în tot cursul nopţii, degajând nori de fum şi împiedicând echipele de intervenţie să ajungă la locul incendiului.

