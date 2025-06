Angajații Guvernului au protestat înaintea ședinței în care Bolojan le taie sporurile: „E dispreț față de munca și sănătatea noastră”

Angajații Guvernului protestează, înaintea ședinței în care Bolojan le taie sporurile. Foto: Captură Antena 3 CNN

Angajații Guvernului au protestat vineri, în fața Palatului Victoria, nemulțumiți de două măsuri pe care Executivul intenționează să le adopte prin ordonanță de urgență și care, spun ei, reprezintă o „tăiere mascată a veniturilor” din administrația publică și din întreg sectorul bugetar.

Acțiunea a fost organizată de Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, care denunță intenția Guvernului de a plafona sporurile pentru condiții periculoase sau vătămătoare la 300 de lei brut pe lună (aproximativ 172 lei net), indiferent de natura riscurilor, precum și reducerea concediului suplimentar pentru muncă în condiții grele la doar 1–3 zile pe an, fără criterii clare.

„Ne deranjează că au început această reformă de la angajați, cei care muncesc și nu sunt vinovați de această gaură din buget (...). În această clădire, toate structurile au câte un caz de cancer. Avem persoane care au murit recent de cancer de creier. Nu suntem exagerați, dacă se dorește să se implementeze această măsură, atunci solicităm premierului să dea jos toate antenele de pe această clădire”, a declarat liderul sindicatului, la Antena 3 CNN.

„O tăiere mascată a veniturilor”

„Aceste măsuri reprezintă, în fapt, o tăiere mascată a veniturilor și o minimizare a riscurilor reale la care sunt expuși angajați din toate domeniile bugetare – de la personal medical până la funcționari, care lucrează în medii toxice, insalubre sau solicitante fizic și psihic”, se arată în comunicatul transmis de sindicat.

Reprezentanții angajaților acuză Executivul că, sub pretextul „reformei statului”, lovește exact în cei care muncesc, în timp ce își extinde aparatul politic de la vârful puterii.

„În timp ce se invocă „reforma statului”, Guvernul mărește schema politică de la vârful puterii: vicepremieri în plus, fiecare cu 4–6 consilieri, cu câte trei secretari de stat per cabinet, fiecare cu alți consilieri, plus șoferi, autoturisme, birouri, fonduri de protocol etc. Este o distribuire cinică a resurselor: reduceri pentru cei care muncesc, privilegii pentru cei care conduc. Aceasta nu este reformă; este dispreț față de munca noastră, față de sănătatea noastră, față de drepturile noastre”, acuză aceștia.

Angajații Guvernului îi cer premierului Ilie Bolojan:

• „să retragă proiectul de O.U.G. în forma actuală;

• să respecte dialogul social real, nu doar formal;

• să înceteze practica adoptării peste noapte a măsurilor cu impact salarial”.

„Nu vom accepta ca statul să fie „suplu” doar acolo unde doare mai puțin politic – adică pe spatele celor care muncesc. Statul nu se „subțiază” tăind din drepturile celor care muncesc, ci din „grăsimea” politică ce parazitează bugetul public”, mai adaugă sindicatul.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, guvernul condus de Ilie Bolojan se pregătește să adopte, vineri, primele măsuri de austeritate pentru a face economii la buget.

Ordonanța de Urgență pregătită de Executiv prevede plafonări ale sporurilor acordate bugetarilor.

De pildă, noul Cabinet intenționează să plafoneze sporul de antenă la 300 de lei brut, ceea ce va aduce o economie la bugetul statului de 1,53 de miliarde de lei.