Cel mai uscat deșert de pe Pământ a fost acoperit de zăpadă. Meteorolog: Sunt indicii că fenomenul se va accentua

Un strat de zăpadă a acoperit o parte din deșertul Atacama, cel mai arid din lume, situat în nordul statului Chile, transmite Agerpres.

Imaginile cu ninsoarea din deșert - care s-a produs joi - au fost publicate pe contul X al Observatorului astronomic ALMA (prescurtarea de la Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).

"Deşertul Atacama s-a trezit înzăpezit! Un fenomen care nu a mai fost văzut de zece ani", este textul mesajului postat pe contul ALMA.

AWESOME! The Atacama Desert in Chile, the driest in the world, is SNOWY! ??? pic.twitter.com/ltfMmUWqha