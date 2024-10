Imagini din satelit: Israelul a lovit apărarea antiaeriană a siturilor energetice si nucleare din Iran. Prima reacție a lui Khamenei

Noi imagini apărute după atacul lansat sâmbătă dimineața de Israel în Iran sugerează că loviturile IDF au fost direcționate către sistemele de apărare antiaeriană menite să protejeze instalații de petrol și gaze și situri militare legate de programul nuclear al Teheranului, scrie The Guardian.

Operațiunea, numită de Israel "Zilele pocăinței", a fost o replică la barajul iranian cu rachete balistice executat pe 1 octombrie de republica islamică asupra statului evreu.

Mai mult decât o simplă răzbunare, "Zilele pocăinței" ar fi avut, de fapt, rolul de a diminua capacitatea Iranului de a lansa noi atacuri în Israel, precum și de a face țara mai vulnerabilă la eventuale lovituri aeriene viitoare.

Citând trei oficiali israelieni și trei responsabili iranieni, The New York Times (NYT) relatează că, în prima fază a operațiuni, au fost atacate sisteme de apărare antiaeriană din Siria și Irak. Aceste lovituri au împiedicat aliații Teheranului să intercepteze aeronavele trimise să bombardeze în Iran.

I have a feeling the pro IRGC accounts should have waited before mocking Israels limited response.



So far, it appears every Iranian target was successfully hit.



U.S. officials stated that the damage to Iran’s ballistic missile industry has set Tehran back by years in… pic.twitter.com/y4ydxVTS1K