Israelul a trimis femei pilot să lovească ținte militare în Iran. Ce este "Sky Blazer"

Forțele Israeliene de Apărare, IDF, au publicat, sâmbătă după-amiază, un videoclip și mai multe fotografii cu avioanele de luptă F-15 și F-16 trimise să atace Iranul.

Într-una dintre imagini se vede o femeie în scaunul unui aparat de luptă. Fața ei este blurată, la fel cum sunt și fețele celorlalți aviatori militari participanți la operațiunile de sâmbătă dimineața împotriva republicii islamice.

Times of Israel menționează "patru navigatoare" din escadrilele Forțelor Aeriene Israeliene care au participat la atacarea țintelor din Iran.

The IDF releases a video showing F-15 fighter jets heading out to carry out last night's strikes in Iran. pic.twitter.com/9BAjeSBP5H