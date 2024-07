Italia fierbe după ce o turistă s-a urcat pe statuia lui Bacchus și a mimat o scenă erotică, la Florența

O fantezie erotică a unei turiste a provocat scandal în Italia și a reaprins disputa legată de disconfortul pe care îl resimt localnicii în fața valurilor de vizitatori străini, relatează BBC.

Incidentul a avut loc la Florența.

În imaginile distribuite online, protagonista poate fi văzută escaladând și sărutând statuia în mărime naturală a zeului Bacchus, pe timp de noapte. Turista nu s-a limitat la sărutări și a mimat și un act sexual, cu spatele.

Outrage in Florence after 'insulting' female tourist simulates sex with treasured statue of Bacchus as officials demand harsh crackdown on disrespectful holidaymakers https://t.co/IwCFbzR4re pic.twitter.com/oGxGhUwXxd