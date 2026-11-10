Joe Biden a dezvăluit ce i-a scris Donald Trump în scrisoarea pe care i-a lăsat-o la Casa Albă în ianuarie 2021

2 minute de citit Publicat la 22:21 10 Noi 2026 Modificat la 22:21 10 Noi 2026

În cartea de memorii pe care urmează să o publice, fostul președinte american Joe Biden a dezvăluit conținutul scrisorii pe care Donald Trump i-a lăsat-o în 2021, înainte de a părăsi Casa Albă la încheierea primului său mandat, potrivit unui fragment din volum și unei copii a scrisorii obținute de The New York Times, citat de CNN.

„Mulți președinți au venit și au plecat, guvernând pur și simplu ca republicani sau democrați”, i-a scris Trump lui Biden, potrivit publicației. „În mare parte, nu au schimbat istoria, ci au fost purtați de curentul ei necruțător. Nu va fi cazul tău, pentru că știu cât de mult iubești poporul american”, i-a scris Trump lui Biden.

Biden a menționat, anterior, existența unei „scrisori foarte generoase” lăsate de predecesorul său, care i-a devenit între timp și succesor, dar până acum a refuzat să vorbească despre conținutul acesteia. Scrisoarea, datată 20 ianuarie 2021, are un ton foarte diferit de declarațiile publice ale lui Trump după înfrângerea sa în fața lui Biden la alegerile din 2020.

Trump nu a renunțat niciodată la minciuna despre alegerile din 2020

Trump a susținut în repetate rânduri că alegerile au fost furate și a refuzat să asigure un transfer pașnic al puterii către succesorul său. A contestat rezultatele în instanță și a făcut presiuni asupra aliaților săi pentru a împiedica validarea înfrângerii sale.

Situația a culminat pe 6 ianuarie 2021, când susținătorii lui Trump au luat cu asalt Capitoliul, în timp ce Congresul se pregătea să valideze rezultatele alegerilor.

Deși Congresul a confirmat în cele din urmă victoria lui Biden, Trump a continuat să conteste rezultatele scrutinului din 2020 și a grațiat peste 1.000 de persoane implicate în violențele de la Capitoliu după revenirea sa la Casa Albă, anul trecut.

„Nu doar trecutul te însoțește, ci și speranțele și visurile întregii națiuni, pe care le porți pe umeri. Greutatea acestei responsabilități nu te părăsește niciodată. Este ancora care stă la baza fiecărei decizii pe care o iei”, a scris Trump în scrisoare.

„Puterea ta, cea mai profundă sursă a energiei tale, vine din faptul că știi că milioane și milioane de oameni depind de tine. Ambițiile și aspirațiile lor sunt motivul pentru care te afli aici, iar atât de mulți oameni se bazează pe succesul tău”, a continuat el.

Biden a depus jurământul în aceeași zi în care a fost scrisă scrisoarea, iar Trump nu a participat la ceremonia de învestire, încălcând tradiția respectată de majoritatea foștilor președinți americani în viață.

În anii care au urmat, Trump l-a criticat dur pe Biden, inclusiv după încheierea mandatului celui de-al 46-lea președinte al Statelor Unite.

În cartea sa, intitulată „Promise Me, America”, Biden scrie că era „ca și cum ar fi existat doi Donald Trump” și susține că acesta „a destabilizat profund democrația”, potrivit The New York Times.

„Și totuși, iată-l, transmițându-mi cele mai bune urări, în cuvinte calde, de parcă ar fi venit de la un vechi prieten”, scrie Biden în volumul care urmează să fie lansat marțea viitoare.

Într-o declarație pentru The New York Times, directorul de comunicare de la Casa Albă, Steven Cheung, a spus că „Joe Biden ar fi trebuit să țină cont de cuvintele înțelepte ale președintelui, dar, în schimb, a încercat să distrugă această țară și să folosească sistemul judiciar ca armă împotriva adversarilor săi politici”.

„Biden este o rușine, iar Americii îi este mai bine acum că nu mai este președinte”, a adăugat Cheung.