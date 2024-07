Joe Biden: ”Sunt cea mai calificată persoană pentru a candida la președinție”

Joe Biden se consideră cea mai calificată persoană pentru a candida la președinție. Sursă foto: Profimedia

Președintele american Joe Biden, deși se confruntă cu dezbateri aprinse asupra acuității sale mentale, a dat asigurat joi că va fi capabil în continuare, dacă va fi reales, să-i "gestioneze", în maximum trei ani, pe președinții chinez şi rus Xi Jinping şi Vladimir Putin, relatează AFP, citat de Agerpres.

"Sunt pregătit să-i gestionez acum, precum şi peste trei ani", a declarat liderul democrat într-o conferință de presă, la încheierea summitului NATO.

El a afirmat, de asemenea, că aliații europeni ai Statelor Unite se tem de "un dezastru" cu un nou mandat al lui Donald Trump.

"Aliații europeni" nu spun "Joe, nu candida", a declarat președintele american. "Ceea ce îi aud spunând este 'trebuie să câștigi, nu poți să-l lași pe tipul ăsta să avanseze. Ar fi un dezastru”, a spus Biden.

El a făcut, de asemenea, referire la "progrese" către un acord între Israel şi Hamas pentru încetarea războiului în Gaza."Statele Unite lucrează de luni de zile pentru a obţine o încetare a focului în Gaza, pentru a aduce ostaticii acasă, pentru a deschide calea către pace şi stabilitate în Orientul Mijlociu", a menționat el. "Acestea sunt probleme dificile, complexe. Mai sunt lacune de completat. Facem progrese. Tendința este pozitivă şi sunt hotărât să închei acest acord şi să pun capăt acestui război, care ar trebui să înceteze acum", a subliniat președintele american în cadrul conferinţei de presă.

El a reafirmat joi că se consideră "cel mai calificat" candidat pentru a-l înfrunta pe Donald Trump în noiembrie.

"Cred că sunt cea mai calificată persoană pentru a candida la președinție. L-am învins o dată şi îl voi învinge din nou", a spus Biden. "Nu fac asta pentru a-mi (păstra) moștenirea. Fac asta pentru a termina munca pe care am început-o", a menționat el.

Joe Biden a apreciat, de asemenea, că vicepreședintele său Kamala Harris are "competențele de a fi președinte".



"Nu aş fi ales-o dacă nu m-aş fi gândit de la început că are competențele pentru a fi președinte (...) de aceea am ales-o", a declarat democratul, în timp ce mai mulţi aleşi îi cer să se retragă din cursa pentru Casa Albă pe fondul îngrijorărilor legate de starea sa de sănătate.