Joe Biden și-a amânat toate deplasările din cauza uraganului Milton. Trebuia să se întâlnească cu Macron, Scholz, Starmer și Zelenski

Președintele american Joe Biden a decis să amâne vizitele planificate la sfârșitul săptămânii în Germania și Angola, „având în vedere traiectoria și puterea prevăzute ale uraganului Milton”, a anunțat marți Casa Albă, potrivit CNN.

Biden a declarat că trebuie să fie în țară atunci când uraganul Milton, cu potențial dezastruos, va lovi Florida la sfârșitul acestei săptămâni, la scurt timp după ce și-a anulat călătoriile în Germania și Angola. El a adăugat însă că încă „plănuiește să viziteze toate locurile în care am spus că voi fi și toate conferințele la care am spus că voi participa”.

„După cum știți, am făcut o declarație în această dimineață. Îmi anulez călătoria în Germania și Africa”, a declarat președintele reporterilor marți, în timpul unei ședințe de informare privind uraganul. „Vom încerca să le rezolvăm mai târziu, dar pur și simplu nu cred că pot părăsi țara în acest moment.”

El a spus că va fi „suficient timp pentru a vorbi despre Angola” și că intenționează în continuare să viziteze Africa.

Pres. Biden says he has canceled his trip to Germany and Angola to remain in the U.S. during hurricane response efforts.



“I just don’t think I can be out of the country at this time.”



Follow live storm updates: https://t.co/4XjxmXa5it pic.twitter.com/QS3ESxbXNi