Kamala Harris își face prima apariție publică de când Joe Biden a nominalizat-o să-i ia locul în cursa prezidențială din SUA

Kamala Harris și-a programat, luni, prima sa apariție publică de când Joe Biden a renunțat la campania electorală prezidențială din SUA.

În timp ce Biden se află încă în statul Delaware, recuperându-se după infecția cu Covid, vicepreședinta sa va saluta, de la Casa Albă, echipele din campionatul NCAA în sezonul 2023 - 2024.

NCAA - National Collegiate Athletic Association - reglementează competițiile dintre echipele universitare de fotbal american și alte sporturi.

Harris urmează să se adreseze sportivilor universitari la ora locală 11:30 (18:30 în România) de pe Peluza de Sud, în prezența presei, și este de așteptat să răspundă la întrebări.

Reacționând la decizia lui Biden de a face un pas în spate și de a o nominaliza ca înlocuitor, ea a postat, duminică, pe contul său de pe X: "Sunt onorată să am sprijinul președintelui, iar intenția mea este să câștig această nominalizare".

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.



I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.