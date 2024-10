Lucrătorii portuari dintr-o țară UE au blocat un presupus transport de muniție spre Israel: "Afară cu ucigașii!"

Zeci de angajați din portul grec Pireu au boicotat, vineri, încărcarea unui container pe o navă, după ce sindicatul lor a anunțat că încărcătura conținea muniție destinată Israelului, transmite Agerpres, care citează agenția germană DPA.

Muncitorii nu vor să sprijine "mașina de război letală a statului Israel", a comunicat unul din sindicatele de stânga care a convocat o acțiune de protest în acest sens.

Protestatarii s-au strâns în port și au scandat "Libertate pentru Palestina". Ei au scris pe container cu vopsea "Afară din port cu ucigașii!"

"Nu trebuie să permitem ca materialul pentru război să fie transportat din portul Pireu pentru a continua genocidul împotriva poporului palestinian", a declarat Markos Bekris, liderul sindicatului ENEDEP, care îi reprezintă pe angajații portuari.

A standoff is in progress at the docks in Piraeus, the port of Athens, Greece. Trade unionists are blocking a truckload of ammo destined for Israel. Chants of “the people's blood won't stain our hands" pic.twitter.com/8sU9kp3QX0