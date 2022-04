Lukașenko susține că masacrul din Bucha este ”o operațiune psihologică specială a britanicilor”

„Astăzi am discutat în detaliu despre operațiunea psihologică specială condusă de britanici în Bucha. Dacă aveți nevoie de adrese, parole, numere de înmatriculare ale mașinilor cu care au venit în Bucha, și cum au făcut-o, FSB-ul vă poate furniza. Dacă nu, noi vă putem ajuta cu asta.", a spus Alexander Lukașenko.

? Lukashenko said that what happened in #Bucha was a special operation of #Britain. pic.twitter.com/EFkMPoJ0i0