Mama lui Aleksei Navalnîi, alungată de la morga unde a fost depus trupul fiului său | Bogdan Chirieac: "Uciderea lui Navalnîi, o mare greșeală a Kremlinului"

Este morga unde se bănuiește că ar fi fost depus trupul neînsuflețit al disidentului rus, care, potrivit autorităților, a murit pe 16 februarie în colonia penitenciară IK-3 "Lupul polar".

Informația privind aducerea lui Navalnîi la morga din Salehard a fost amplu distribuită pe rețelele sociale și în presa internațională.

O filmare care arată un convoi motorizat în care se presupune că se afla cadavrul opozantului politic și care se deplasa, noaptea, dinspre IK-3 spre Salehard s-a viralizat în mediul online.

În lipsa altor informații oficiale privind locul în care se află disidentul decedat, Liudmila, mama acestuia, însoțită de avocați, s-a deplasat, luni dimineață, la morga din orașul menționat.

"Aici, unul dintre avocați a fost literalmente împins afară", a scris pe rețeaua X Kira Yarmiș, purtătoarea de cuvânt a lui Navalnîi.

Alexey’s mother and his lawyers arrived at the morgue early in the morning. They were not allowed to go in. One of the lawyers was literally pushed out. When the staff was asked if Alexey’s body was there, they did not answer