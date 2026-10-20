Alertă în aer după ce o femeie a rămas blocată în toaleta unui avion. Pilotul a cerut aterizarea de urgență, dar n-a mai fost nevoie

O femeie în vârstă de 69 de ani a rămas blocată în toaleta avionului din cauza unei defecțiuni la mecanismul ușii. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O pasageră a rămas blocată în toaleta unui avion, în timpul unui zbor regulat al United Airlines din Statele Unite. După mai multe încercări ale echipajului de a forța ușa, căpitanul a solicitat o aterizare de urgență și a deviat aeronava. Totuşi femeia în vârstă de 69 de ani a fost eliberată din toaleta avionului 20 de minute mai târziu.

O urgență neobișnuită a avut loc la bordul unui zbor intern din Statele Unite, care a fost forțat să solicite o aterizare de urgență după ce o pasageră a rămas blocată în toaleta aeronavei din cauza încuietorii defecte a ușii, relatează publicaţia Fanpage. Incidentul a avut loc marți la bordul unui Boeing 737 MAX al United Airlines, care opera un zbor transcontinental de opt ore de pe Coasta de Vest până pe Coasta de Est.

Avionul a decolat conform programului de pe Aeroportul Internațional Seattle-Tacoma, la ora 07:00 (ora locală), cu destinația Aeroportul Internațional Newark Liberty, unde sosirea era prevăzută după ora 15:00. Primele ore ale zborului au decurs fără incidente, însă, în timp ce aeronava survola statul Illinois, la aproximativ două ore și jumătate de la decolare și la o altitudine de circa 35.000 de picioare (aproximativ 10.600 de metri), echipajul a constatat că o pasageră nu revenise de la toaleta din partea din spate a avionului. Când au bătut la ușa toaletei pentru a vedea ce se întâmplă, au descoperit că femeia, în vârstă de 69 de ani, nu suferise o problemă de sănătate, ci rămăsese blocată în interior din cauza unei defecțiuni la mecanismul ușii. Potrivit publicației Airlive, echipajul zborului UA1900 a intervenit imediat pentru a o elibera pe pasageră, însă, din păcate, nu a reușit acest lucru în acel moment.

După ce a urmat procedurile standard și chiar a încercat să forțeze deschiderea ușii folosind instrumentele disponibile, deși fără succes, căpitanul a solicitat o aterizare de urgență la Chicago, primind autorizație de la controlul traficului aerian. „Este deja încuiată de 20 de minute; nu o mai putem lăsa înăuntru”, a explicat pilotul. Datele de urmărire a zborului confirmă că aeronava a început devierea și coborârea.

Ulterior, chiar când se apropia de aeroport, ușa toaletei s-a descuiat în cele din urmă, iar piloții au anulat devierea de urgență. Apoi avionul a revenit pe traiectoria inițială de zbor și a aterizat normal la scurt timp după aceea.

A fost deschisă o anchetă internă cu privire la incident. Conform legii, toaletele aeronavei trebuie să fie accesibile din exterior în caz de urgență, o procedură gestionată de însoțitorii de bord, însă acest lucru nu s-a întâmplat în cazul zborului UA1900.