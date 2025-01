Coca-Cola a scos o ediție specială a variantei dietetice pentru învestirea lui Donald Trump

Compania Coca-Cola a lansat o ediţie limitată a băuturii, iar CEO-ul multinaționalei James Quincey i-a oferit lui Donald Trump prima "sticlă comemorativă prezidențială" mai ales cunoscută fiind pasiunea preşedintelui american pentru respectiva băutură.

Dragostea lui Donald Trump pentru Coca-Cola nu este un secret, mai ales că este ştiut că în ​​timpul primului său mandat la Casa Albă a avut un buton special în Biroul Oval pe care să-l apese pentru a i se aducă imediat o Coca-Cola Diet cu gheață. Acum, înainte de întoarcerea sa la Casa Albă, președintele ales a primit un cadou special. CEO-ul Coca-Cola, James Quincey, i-a oferit prima "sticlă comemorativă prezidențială" de Diet Coke cu ocazia ceremoniei de inaugurare de luni, relatează La Repubblica.

Tonight, President Trump received the first ever Presidential Commemorative Inaugural Diet Coke bottle from the Chairman and CEO of Coca-Cola Company, James Quincey ?? pic.twitter.com/IgV2pxHnxD