„Hansel și Gretel” în viața reală: Doi copii au fost lăsați singuri de părinți la peste 2.300 m altitudine. Au intrat în hipotermie

Doi copii au fost lăsați singuri de părinți la peste 2.300 m altitudine. Foto: Getty Images

O poveste care pare desprinsă dintr-un basm cu final sumbru s-a petrecut în Tirolul de Sud, unde salvamontiștii au fost nevoiți să intervină în toiul nopții pentru a salva doi frați germani rămași singuri pe munte. Băieții, în vârstă de 13 și 16 ani, au ajuns blocați la peste 2.300 de metri altitudine, în fața unui refugiu închis, scrie Euronews.

Familia plecase împreună într-o drumeție din Toblach. După câteva ore, însă, părinții au decis să se întoarcă și i-au lăsat pe cei doi adolescenți să continue singuri. Planul era ca băieții să petreacă noaptea la refugiul Bonnerhütte, părinții considerând că aveau suficientă experiență pentru a ajunge acolo fără ajutor.

Nimeni nu verificase însă înainte dacă refugiul mai era deschis. Cabana, construită în 1897 de secția din Bonn a Clubului Alpin, își încheiase sezonul cu o săptămână înainte.

Apelul de urgență a venit în jurul orei 1:00 noaptea. După ce urcaseră peste 1.000 de metri diferență de nivel, băieții se aflau în frig, fără niciun loc în care să se adăpostească.

Salvamontiștii i-au găsit și i-au coborât în siguranță, iar apoi adolescenții au fost transportați la spital. Potrivit serviciului Salvamont din Pustertal, cei doi nu erau îmbrăcați corespunzător pentru condițiile de pe munte și sufereau de hipotermie severă. Unul dintre băieți avea și vărsături.

Cei doi au fost între timp externați.

Salvamontiștii au descris situația drept o dovadă de „mare neglijență” și au subliniat că, din fericire, astfel de cazuri sunt rare.

Povestea amintește inevitabil de „Hansel și Gretel”, basmul fraților Jacob și Wilhelm Grimm publicat pentru prima dată în 1812. Numai că, de această dată, copiii nu au fost lăsați singuri într-o pădure, ci la peste 2.300 de metri altitudine, în frigul din Tirolul de Sud.