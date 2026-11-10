ICE l-a arestat pe „regele Instagramului”. Bărbatul care se lăuda cu mașini de lux și petreceri cu modele stătea ilegal în SUA din 1983

3 minute de citit Publicat la 17:59 10 Noi 2026 Modificat la 18:04 10 Noi 2026

Cetățeanul iranian Farzad „Tony” Toutouni, de 55 de ani, locuia ilegal în SUA din 1983 FOTO: Instagram/ @lunatic_living

Agenții Serviciului american pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) l-au capturat pe iranianul supranumit „Regele Instagramului”, care publica online fotografii scandaloase alături de modele dezbrăcate și mașini exotice pentru cei peste un milion de urmăritori ai săi.

Cetățeanul iranian Farzad „Tony” Toutouni, de 55 de ani, a fost arestat la Los Angeles, pe 27 octombrie, de agenții ICE, după ce ar fi intrat ilegal în Statele Unite din Canada. Autoritățile susțin că acesta ar fi comis o serie de infracțiuni începând din 1989, printre care răpire, jaf și șantaj, potrivit New York Post.

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Toutouni, care locuia într-un conac în valoare de 5 milioane de dolari, situat în zona Hollywood Hills, își etala online stilul de viață extravagant și provocator, pe contul de Instagram @lunatic_living. Acesta publica fotografii cu teancuri de bani, femei dezbrăcate și petreceri, în timp ce încerca să evite autoritățile de imigrație.

Vedeta rețelelor sociale le oferea frecvent sfaturi urmăritorilor săi, publicând conținut în care apăreau femei sumar îmbrăcate, în decoruri luxoase, precum și flote de mașini sport. În descrierea sa online spune că este un antreprenor care și-a construit singur succesul și un „filantrop al pelvisului”.

„Îmi trăiesc viața în fiecare zi ca și cum ar fi ultima!”, spunea el într-o postare de anul trecut, în care apare stând într-un avion privat, cu trei femei în poală, în timp ce, în prim-plan, pe o masă, sunt așezate teancuri de bancnote de 100 de dolari.

„Nicio soție, cea mai bună soție”, este mesajul care însoțește o altă fotografie. În imagine, iranianul tatuat apare fără cămașă, într-un apartament luxos situat într-un zgârie-nori, având o femeie dezbrăcată pe umăr, în timp ce mănâncă liniștit dintr-o farfurie pe care o ține în cealaltă mână.

„Adevărată sursă de inspirație”, a comentat unul dintre urmăritorii lui.

Anchetatorii susțin că Toutouni, care a folosit și prenumele „Robert”, a comis o serie de infracțiuni grave în Statele Unite, după ce a ajuns legal în această țară, în 1983.

Potrivit oficialilor ICE, acesta a fost arestat pentru amenințări, conspirație în vederea comiterii de infracțiuni, precum și pentru deținerea și comercializarea unei substanțe controlate.

De asemenea, a fost condamnat la peste 16 luni de închisoare pentru întocmirea sau punerea în circulație a unui cec fictiv, furt calificat, conspirație, falsificare de documente, răpire, jaf și șantaj, potrivit autorităților.

În 1993, un judecător specializat în imigrație a dispus expulzarea lui Toutouni de pe teritoriul Statelor Unite, însă acesta a reușit să rămână în țară, potrivit autorităților. În 1999, un alt judecător a emis un nou ordin de expulzare, iar Toutouni a fost deportat în Mexic, susțin autoritățile federale.

Potrivit oficialilor ICE, Toutouni a declarat că a reintrat ilegal în Statele Unite în jurul datei de 4 aprilie 2011, în apropiere de Saint Clair, statul Michigan, traversând râul cu ajutorul unei plute electrice pe care o cumpărase din Canada.

Între timp, Toutouni și-a construit imaginea unui petrecăreț, cu care se lăuda în mediul online. O serie recentă de postări îl arăta petrecând la festivalul Burning Man, în compania unor femei atrăgătoare, într-un spațiu de campare extravagant.

„Mă bucur că am trăit această experiență, dar nu este ceva ce mi-aș dori să mai fac vreodată”, a declarat el despre festivalul din deșert, cunoscut pentru petrecerile sale extragante.

Oficialii ICE au precizat că Toutouni se află în prezent în custodia autorităților federale, în timp ce acestea au început procedurile pentru expulzarea sa de pe teritoriul Statelor Unite.