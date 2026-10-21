În Italia se lansează o aplicație care-i ajută pe copiii şi tinerii să se elibereze de „vraja” rețelelor sociale

Aplicaţia a fost concepută special pentru elevii de gimnaziu, consideraţi categoria cea mai expusă riscurilor folosirii reţelelor sociale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Aplicaţia „Behind Your Screen” îi va învăța pe tineri cum să recunoască mecanismele care îi țin lipiți de ecrane. Aplicația va implica 3.500 de elevi, care o vor utiliza ca instrument educațional.

Reţelele sociale creează o adevărată dependeţă pentru copii şi tineri care ajung să petreacă ore întregi cu ochii în ecranele telefoanelor, vrăjiţi de lumea pe care o găsesc acolo. În realitate, este vorba despre mecanismul pe care aplicațiile de social media îl folosesc pentru a-i ține pe tineri strâns în mrejele lor. Noua aplicaţie îşi propune să explice cum pot fi folosite rețelele sociale într-un mod productiv, astfel încât utilizatorul să devină conștient de modul în care își gestionează timpul și interesele, relatează La Repubblica.

Aplicația „Behind Your Screen” a fost lansată recent de Reprezentanța Comisiei Europene în Italia. „Susținem acest proiect”, a declarat Claudio Casini, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în Italia, „deoarece trebuie să ne protejăm viitorul și tinerii de activități care le-ar putea fi dăunătoare”.

Instrumentul a fost conceput special pentru elevii de gimnaziu, consideraţi categoria cea mai expusă riscurilor „derulării infinite” (infinite scroll), acel flux nesfârșit de conținut digital. Implementarea la nivel național va implica cincisprezece școli gimnaziale și aproximativ 3.500 de elevi, care vor adopta oficial aplicația ca resursă educațională. Scopul este de a-i ajuta pe tineri să înțeleagă modul în care fluxurile de conținut, algoritmii și materialele virale le sunt prezentate, tocmai pentru a-i menține captivi în acel spațiu digital.

În timp ce judecătorii din Statele Unite au stabilit că Meta și Google poartă răspunderea pentru crearea unor platforme care favorizează dependența în rândul utilizatorilor tineri, proiectul „Behind Your Screen” încurajează elevii să exploreze, în cadrul orelor de curs, întrebări esențiale: Ceea ce văd este, cu adevărat, propria mea alegere? Cine profită de pe urma timpului pe care îl petrec pe rețelele de socializare? Mi s-a întâmplat vreodată să cumpăr ceva după ce am văzut o reclamă la un produs despre care discutasem anterior în mediul online?

Prin intermediul unei aplicații și al unei cărți electronice narative care prezintă patru personaje, tinerii sunt puși în fața unor situații ce oglindesc îndeaproape propriile lor experiențe cotidiene. Aceștia sunt încurajați să-și pună întrebări și să descopere răspunsurile corecte. Scopul principal nu este acela de a-i ține pe copii departe de ecrane, ci de a-i ajuta să navigheze în lumea digitală a rețelelor sociale cu o mai mare conștientizare și o înțelegere mai profundă a mecanismelor care stau la baza acesteia.

Aplicația, concepută și dezvoltată de Vik School, reprezintă o evoluție a unui proiect creat anul trecut în colaborare cu publicaţia La Repubblica şi intitulat „Missione anti bufala” (Misiunea anti-știri false), care a vizat combaterea fenomenului știrilor false. „Pentru noi”, a afirmat Pasquale Battaglia, fondatorul Vik School, „școala nu este doar un spațiu în care se implementează un proiect educațional, este un loc în care putem asculta noua generație, putem înțelege ce anume se schimbă și putem verifica dacă o intervenție produce, într-adevăr, un efect.”

Acest nou proiect a fost dezvoltat prin interacțiunea cu elevi de la Institutul Orsa Maggiore și de la Școala Gimnazială Guicciardini de la Roma.