Într-un deșert din Arabia Saudită, unde temperaturile ajung și la 55 de grade, a nins pentru prima dată. Cămilele sunt bulversate

Într-un deșert din Arabia Saudită a nins pentru prima dată în istorie, iar dunele cu nisip auriu a fost acum acoperite de nămeți. Cei mai mulți oameni care locuiesc în această zonă nu au văzut în viața lor zăpadă, iar cămilele au fost complet bulversate de situația în care s-au trezit.

Zăpada a căzut prima dată în regiunea Al-Jawf, care se află la marginea de nord a deșertului Al-Nafūd. Imaginile filmate acolo arată deșertul arid transformat într-un peisaj neașteptat de iarnă neașteptat.

› Vezi galeria foto ‹

O caravană de cămile este văzută în niște filmări călcând cu prudență pe stratul de gheață care s-a format deasupra nisipului, iar oamenii au coborât din mașini pentru a vedea cu ochii lor zăpada.

Temperaturile din deșertul Al-Nafūd ajung și la 55 de grade Celsius pe alocuri, astfel că ninsoarea căzută acum este privită ca un fenomen extrem.

Presa de stat a scris că ploi abundente și furtuni cu grindină au măturat mai multe părți din regiunea Al-Jawf.

First time in history Saudi Arabian desert turns into winter wonderland after first-ever snowfall.

For the first time in recorded history Saudi Arabia’s Al-Jawf region experienced snowfall turning the dry desert into a winter scene. pic.twitter.com/X2XCGBt3aY