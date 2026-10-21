Kyle Kennedy, nepoata lui Robert F. Kennedy, a murit la 42 de ani

1 minut de citit Publicat la 10:18 21 Oct 2026 Modificat la 10:18 21 Oct 2026

Kyle Kennedy, nepoata lui Robert F. Kennedy, a murit la 42 de ani. FOTO: Getty Images

Kyle Kennedy, nepoata lui Robert F. Kennedy și a lui Ethel Kennedy, a murit la vârsta de 42 de ani, scrie The Guardian.

Kyle, fiica lui Michael Kennedy, decedat în 1997, și a Victoriei Gifford Kennedy, „s-a stins liniștită” pe 21 septembrie, la locuința sa din Westwood, Massachusetts, potrivit necrologului publicat marți de Burke Funeral Homes.

Cauza decesului nu a fost încă stabilită, a declarat pentru The Guardian funcționarul de stare civilă din Westwood.

Născută pe 6 iulie 1984 la Washington, Kyle Kennedy și-a petrecut o mare parte a copilăriei în Cohasset, Massachusetts, înainte de a urma o carieră în educație. Potrivit necrologului, ea s-a dedicat educației timpurii, a lucrat la proiecte de reformă educațională pentru copiii din medii defavorizate, iar mai târziu a devenit o susținătoare a drepturilor persoanelor cu dizabilități.

După absolvirea facultății, a predat în școli publice din New York, în cadrul programului Teach for America. Kyle a obținut o licență în istorie la Universitatea Georgetown, un masterat în educație timpurie la Universitatea Pace și un masterat în politici și management educațional la Harvard Graduate School of Education.

În august 2012, s-a căsătorit la Boston cu Liam Kerr, cu care a avut trei copii: Conor, Josie și Declan. Necrologul îl menționează pe Kerr drept „fostul soț” al lui Kyle.

Pasionată de sport și alergătoare de cursă lungă, Kyle a participat în 2019 la Maratonul de la Boston, desfășurat sub „o ploaie torențială”, și a încheiat cursa cu 20 de minute mai repede decât tatăl ei.

Un an mai târziu, a suferit o leziune gravă a măduvei spinării, care „a dus la paralizie de lungă durată, dizabilitate și alte probleme medicale”. Potrivit necrologului, ultimii ani „au adus multe încercări, dar Kyle s-a luptat să-și păstreze umorul sec și determinarea, încercând să fie cea mai bună mamă posibilă pentru fiii ei”.

În această perioadă, a început să militeze pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, „inclusiv prin depunerea unei mărturii la Parlamentul statului Massachusetts, în cadrul unei audieri privind discriminarea în îngrijirea medicală a persoanelor cu dizabilități”.

Slujba de înmormântare a avut loc în cerc restrâns.