Momente de panică pentru doi soți din SUA. Un pește căzut din cer le-a spart parbrizul mașinii: „Credeam că e un mesaj de la Dumnezeu”

O companie de asigurări auto din SUA s-a trezit cu cea mai neobişnuită reclamaţie. FOTO: Antena 3 CNN

O companie de asigurări auto din SUA s-a trezit cu cea mai neobişnuită reclamaţie. Un peşte căzut din cer a spart parbrizul unei maşini. Camera de bord a suprins întreg momentul, însă, iniţial, proprietarii nu au înţeles cum a putut să se întâmple acest lucru. Vinovatul a fost găsit la scurt timp după incident.

„Am spus. Este un mesaj de la Dumnezeu”, a spus unul dintre proprietarii mașinii.

La început nici nu știau că s-a întâmplat ceva.

„Mașina a început să claxoneze, a luat-o razna, ceea ce nu am auzit niciodată și nu am știut cum să o opresc. Am ieșit afară și el era în curte undeva. A auzit accidentul și totul, dar l-a ignorat”, a mai povestit soția acestuia.

Şi apoi au văzut pagubele produse mașinii lor.

„Eram ca și cum, Sfinte Sisoe. Uită-te la asta. Şi i-am spus că parcă sunt solzi de pește și sânge pe parbriz. Da, ne gândim că cineva l-a aruncat în mașină. Este cineva după noi? Sunt vandali sau, știi tu. Noi am spus că ne bucurăm că nu ne-a lovit”, a mai adăugat proprietarul.

După câteva cercetări, ei au descoperit că o pasăre care se îndrepta spre casă, cu un pește în cioc, este probabil vinovatul.

„Avem, de asemenea, un cuib de vultur în curtea noastră din spate. Așa că ne gândim că probabil a fost vulturul”, a mai povestit unul dintre ei.

„Eu chiar le-am văzut zburând cu peşti în gură. Se întâmplă destul de des”, a povestit un bărbat care locuiește în zonă.

Un incident similar a avut loc în august anul trecut, când o pasăre a scăpat un pește pe un transformator, provocând întreruperea curentului.

Poliția din Sayreville, unde a avut loc incidentul, s-a distrat și a postat un anunț prin care i-a avertizat pe oameni să fie atenți la păsări.