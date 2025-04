„Mă pupă în f***”: Trump ironizează, pe scenă, țările care vor să negocieze acorduri comerciale după noile taxe vamale impuse de SUA

Președintele american Donald Trump și-a bătut joc, marți, de liderii mondiali care doresc să încheie un acord comercial, în urma noilor taxe vamale anunțate, spunând: „Aceste țări ne sună și mă pupă în fund. Mor de nerăbdare să facă o înțelegere".

El a spus că țările se roagă de el să ajungă la o înțelegere. „Vă rog, vă rog, domnule, faceți o înțelegere. Voi face orice. Voi face orice, domnule”, a spus el, făcând mișto de lideri.

Momentul a avut loc pe scenă, la un eveniment al Comitetului Congresional Republican Național.

