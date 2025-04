USR nu poate să mute banii de campanie de la Lasconi la Nicuşor Dan. "Noi ca partid nu putem să finanţăm campania lui"

FOTO Inquam Photos, Sabin Cîrstoveanu

Dominic Fritz a declarat, miercuri, după decizia Biroului Naţional al partidului de a-l susţine pe Nicuşor Dan la alegerile prezidenţiale, că USR nu va putea să finanţeze campania acestuia, ci va apela la donatori.



Fritz a spus, la o conferinţă de presă, că l-a anunţat pe Nicuşor Dan despre decizia Biroului Naţional.



"L-am sunat aseară după ce am primit ultimele cifre şi era clar că ne vom întâlni pentru această discuţie, l-am sunat pe Nicuşor Dan. Nu a fost un apel lung, nu am făcut negocieri. Am spus că ne reauzim după discuţia de Birou Naţional. (...) Ieri la telefon mi-am exprimat încrederea că va continua un parteneriat între el şi USR când va fi preşedinte", a spus Dominic Fritz, citat de Agerpres.



Dominic Fritz a precizat că USR nu va putea finanţa campania lui Nicuşor Dan.



"Noi ca partid nu putem să finanţăm campania lui, dar bineînţeles că fiecare dintre noi se va implica. Vom aborda inclusiv donatori cu care am colaborat în trecut şi o să-i rugăm să împrumute bani pentru campania lui Nicuşor Dan. Înainte de acest pas mai urmează acest Comitet Politic care trebuie să valideze această decizie", a mai explicat Fritz.



Biroul Naţional al USR a decis miercuri să convoace o şedinţă de Comitet Politic pentru a vota susţinerea, la alegerile prezidenţiale din luna mai, a candidatului independent Nicuşor Dan. Anunţul a fost făcut, într-o conferinţă de presă, de vicepreşedintele USR Dominic Fritz, alături de mai mulţi membri ai conducerii partidului.



El a precizat că în şedinţa Biroului Naţional al USR au fost doar două voturi împotrivă şi că Elena Lasconi a participat la discuţii.



"Din păcate, ea vrea să continue pe acest drum şi noi nu o vom putea susţine. Apelul nostru este de susţinere a lui Nicuşor Dan", a mai spus Fritz.



Dominic Fritz a menţionat că joi va avea loc Comitetul Politic informal în care se va lua decizia.



La rândul său, preşedinta USR, Elena Lasconi, a exclus miercuri o retragere a candidaturii din cursa pentru alegerile prezidenţiale, după ce formaţiunea sa a anunţat că îl va susţine pe Nicuşor Dan.