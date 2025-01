Momentul în care un submarin rusesc a ieșit la suprafață în Atlantic a fost surprins de nave NATO

Un submarin rusesc a fost observat de nave NATO în timp ce ieșea la suprafață în Oceanul Atlantic. Submarinul Novorossiysk se întorcea din Siria după căderea dictatorului Al Asad și a fost surprins de o fregată portugheză.

Submarinul a fost observat de membrii echipajului unei nave a marinei portugheze în timpul unei misiuni de rutină în largul coastelor Portugaliei.

„Recent, aliații noștri NATO din Marina portugheză, NRP Álvares Cabral și NRP Setúbal, au monitorizat submarinul rusesc Novorossiysk și nava Alexander Shabalin, în timp ce navele treceau prin apele din apropierea Portugaliei”, explică Comandamentul maritim al NATO pe contul său de socializare X. „Alianța supraveghează”, a adăugat Comandamentul american.

