Explozie puternică la pilonii podului Kerci din Crimeea. Ucrainenii au detonat 1.100 de kilograme de explozibili

Ucrainenii au avariat, din nou, Podul Kerci, numit și Podul lui Putin, care leagă Crimeea ocupată de Rusia. Serviciul de Securitate al Ucrainei ar fi efectuat atacul, marți, minând și deteriorând suporturile subacvatice ale podului, potrivit Kyiv Independent.

„Operațiunea a durat câteva luni. Agenții SBU au minat pilonii acestei construcții ilegale”, a scris serviciul, pe canalul de Telegram.

Construit după ocuparea ilegală a Crimeii de către Rusia în 2014, Podul Kerci este o rută esențială de aprovizionare și transport pentru forțele ruse către teritoriile ucrainene ocupate.

„Și astăzi, fără a provoca victime civile, primul explozibil a fost activat la 4:44 dimineața”, a declarat SBU.

Pilonii podului au fost grav avariați în partea de jos, după ce au fost detonate 1.100 de kilograme de explozibili în echivalent TNT, potrivit comunicatului.

