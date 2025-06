Un profesor italian a ameninţat-o pe fiica Giorgiei Meloni, dar a dat vina pe Inteligența Artificială

Un profesor italian a postat pe reţelele sociale ameninţări cu moartea adresate fiicei Giorgiei Meloni. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un profesorul din localitatea Marigliano, din provincia Napoli, Italia, a scris o postare pe Facebook în care a adresat cuvinte pline de ură fiicei premierului Giorgia Meloni, urându-i să moară precum Martina Carbonaro, o tânăra de 14 ani ucisă de fostul ei iubit, un caz care a şocat opinia publică din Italia în ultimele săptămâni.

Postarea a stârnit multă indignare în cadrul opiniei publice din Italia, dar a dus şi la o anchetă demarată de poliţişti.

La început, profesorul a spus că a acționat din impuls și că a făcut o greșeală. Apoi și-a schimbat versiunea și a dat vina pe inteligența artificială. "Am fost superficial și chiar am cerut sprijinul inteligenței artificiale pentru a compune postarea publicată pe profilurile mele de socializare. A fost o greșeală gravă să fi spus astfel de lucruri despre un copil. Îmi cer scuze", a spus el într-un interviu acordat presei din Italia. Ulterior italianul a şters postarea controversată.

Apoi profesorul a încercat să se sinucidă, după ce a luat mai multe medicamente pe care le-a amestecat cu o cantitate considerabilă de alcool. A fost transportat la spital în stare gravă, dar conform medicilor, acesta nu se află în pericol să îşi piardă viaţa. Profesorul a declarat pentru La Stampa: "Nu am putut suporta toată furia mediatică îndreptată asupra mea. Am făcut o greșeală, dar nu ar fi trebuit să fiu răstignit așa, efectiv m-au linșat. Mi-am cerut scuze, dar nu am mai putut suporta."

Profesorul a mai declarat că îşi doreşte mult să o întâlnească pe Giorgia Meloni ca să îi ceară scuze personal.

Presa din Italia scrie, însă, că s-a descoperit faptul că bărbatul obișnuia să atace pe reţelele sociale mai multe persoane din guvern și familiile acestora, inclusiv pe copiii lui Antonio Tajani (n. red. lider politic italian) și ai lui Matteo Salvini (n. red. vicepremier în guvernul Italiei).

Reacția indignată a politicienilor italieni din toate partidele politice, atât cele aflate în coaliţia de guvernare, cât şi cele aflate în opoziție a fost unanimă, exprimându-și solidaritatea cu prim-ministrul și adjuncții săi și solicitând luarea de măsuri împotriva profesoarului care între timp a fost suspendat de directorul şcolii unde preda.