O familie a cheltuit 11.000 de lei pe haine în Singapore după ce compania aeriană i-a pierdut bagajele. A fost despăgubită după 11 ani

Bagajele au fost uitate în aeroport (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

O familie plecată în vacanță în Singapore a fost nevoită să cheltuiască echivalentul a 11.000 de lei la destinație după ce compania aeriană cu care a zburat i-a pierdut bagajele. Acum, la 11 ani după incident, este despăgubită.

Familia din Ahmedabad, India, a cheltuit 220.000 de rupii indiene (Rs), echivalentul a 11.000 de lei, pentru a cumpăra haine și alte articole de strictă necesitate în Singapore, după ce compania Air India ar fi uitat bagajele acesteia pe aeroportul din Ahmedabad, în ianuarie 2015, relatează Times of India.

După 11 ani, o comisie pentru protecția consumatorilor a dispus ca operatorul aerian să ramburseze 150.000 de rupii (7.500 de lei) din cheltuielile respective și să plătească încă 100.000 de rupii (5.000 de lei) drept despăgubiri pentru servicii defectuoase.

Comisia de Stat din Gujarat pentru Soluționarea Litigiilor privind Protecția Consumatorilor a pronunțat această decizie în urma unui apel formulat de Dayal Wadhwani, un locuitor din Bhat, care a călătorit în Singapore împreună cu patru membri ai familiei sale, pentru o vacanță de șapte zile.

La sosirea pe aeroportul din Singapore, familia a așteptat să-și recupereze bagajele de cală, însă, în cele din urmă, a fost informată că acestea nu fuseseră încărcate în avionul care plecase din Ahmedabad. Membrii familiei au fost anunțați că bagajele urmau să sosească cu următorul zbor, în cursul aceleiași seri. Cu toate acestea, bagajele nu au mai ajuns pe parcursul întregii vacanțe.

Întrucât nu aveau acces la propriile bunuri, membrii familiei au fost nevoiți să cumpere haine și alte articole de strictă necesitate, cheltuind 4.439 de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 11.000 de lei la momentul respectiv.

După întoarcerea în India, Wadhwani a trimis companiei Air India o notificare juridică. Întrucât compania aeriană nu a răspuns, acesta s-a adresat Comisiei pentru Soluționarea Litigiilor privind Protecția Consumatorilor din Ahmedabad. Comisia i-a acordat despăgubiri în valoare de 100.000 de rupii (5.000 de lei), dar a respins cererea de rambursare a cheltuielilor pentru cumpărături. Motivația comisiei a fost că familia adusese hainele cumpărate înapoi în India și continuase să le folosească.

Wadhwani a contestat decizia în fața comisiei de stat, susținând că achizițiile fuseseră necesare din cauza faptului că operatorul aerian nu livrase bagajele.

Air India s-a opus apelului, argumentând că familia ar fi trebuit să predea companiei articolele cumpărate dacă dorea să primească rambursarea cheltuielilor, pentru a nu obține un beneficiu dublu.

Comisia de stat a respins acest argument, subliniind că pierderea accesului la bagaje îi privează pe călători nu doar de bunurile esențiale, ci și de articolele destinate vacanței.

„Dacă bagajele care conțin astfel de articole nu ajung la destinație, călătorul este privat nu numai de bunurile esențiale, ci și de articolele destinate distracției și recreerii. În consecință, indisponibilitatea acestor articole poate afecta în mod semnificativ capacitatea călătorului de a se bucura de vacanță așa cum a fost planificată”, a precizat comisia.

Comisia a arătat că achizițiile efectuate în asemenea împrejurări nu pot fi considerate simple cumpărături obișnuite de vacanță, întrucât călătorii s-ar putea să nu găsească articole în culoarea, mărimea, modelul sau stilul preferat. De asemenea, a adăugat că aceste cheltuieli neprevăzute pot reduce suma de bani disponibilă pentru activitățile planificate, precum vizitarea obiectivelor turistice și activitățile recreative.

Deși a admis cererea de rambursare, comisia a redus cu 25% valoarea cheltuielilor pentru cumpărături, întrucât familia continuase să folosească hainele după întoarcerea în India. Totodată, a scăzut suma de 375 de dolari singaporezi pe care Air India o plătise deja, stabilind astfel valoarea rambursării la 150.000 de rupii (7.500 de lei).

De asemenea, compania aeriană a fost obligată să plătească despăgubiri în valoare de 100.000 de rupii (5.000 de lei) pentru prestarea necorespunzătoare a serviciilor.