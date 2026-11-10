O femeie care vindea pe Vinted haine second-hand s-a trezit cu 7.000 de euro blocați de platformă: „Am nevoie de banii aceia”

5 minute de citit Publicat la 16:24 10 Noi 2026 Modificat la 16:26 10 Noi 2026

Femeia a dat Vinted în judecată ca să-și recupereze banii FOTO: Hepta

O femeie care a început să vândă haine second-hand pe Vinted pentru un venit suplimentar de care avea mare nevoie s-a trezit că platforma i-a blocat banii din vânzări. După câteva săptămâni în care a făcut nenumărate demersuri pentru a intra în posesia banilor, demersuri care nu au avut niciun rezultat, ea a dat compania în judecată.

Mali Osmelak nu și-ar fi imaginat niciodată că vânzarea hainelor pe Vinted se va încheia cu o acțiune în instanță pentru recuperarea unei sume de aproape 6.000 de lire sterline (7.000 de euro), potrivit BBC.

Ea a început să vândă pe platformă pentru a obține un venit suplimentar, având în vedere că suferă de boala Crohn care presupune cheltuieli, și are o fiică de patru ani.

Însă, în momentul în care a devenit vânzător profesionist, în luna martie, nu a mai reușit să finalizeze procesul de verificare impus de Vinted, ceea ce a făcut ca mii de lire sterline să rămână inaccesibile în portofelul său Vinted. După mai multe săptămâni în care a încercat să rezolve problema, Mali a decis să recurgă la acțiuni în justiție.

Vinted afirmă că vânzătorilor li se poate solicita să treacă prin verificări pentru a respecta cerințele legale și de reglementare și că 98% dintre tranzacții se desfășoară fără probleme, fără a fi nevoie de intervenția echipei de asistență.

Vinted este extrem de populară în Marea Britanie, având 17 milioane de utilizatori. Platforma de comerț online nu percepe vânzătorilor nicio taxă pentru publicarea anunțurilor.

BBC a scris despre utilizatori ale căror conturi fuseseră suspendate sau blocate, iar zeci de persoane au contactat redacția pentru a descrie problemele întâmpinate în accesarea banilor păstrați în portofelele lor Vinted.

Mali s-a înscris pe Vinted în 2024, pentru a obține un venit suplimentar. Cererea pentru hainele sport second-hand pe care le vindea a crescut rapid și, în doar câteva luni, și-a înființat o societate cu răspundere limitată pentru a-și extinde afacerea.

Anul acesta, ea și-a creat un cont Vinted Pro, destinat persoanelor care doresc să vândă un volum mare de produse și care sunt înregistrate ca întreprinderi.

În doar câteva săptămâni, realizase vânzări în valoare de aproape 6.000 de lire sterline. Însă, când a încercat să retragă banii, a descoperit că accesul la contul său fusese restricționat și a fost informată că trebuia să finalizeze un proces de verificare.

„M-am gândit: «Bine, nicio problemă. Nu e chiar atât de complicat»”, povestește ea. „Îmi înființasem afacerea cu ajutorul unui contabil și aveam toate informațiile de care aveau nevoie”.

Mali spune că a observat o eroare făcută de Vinted în ceea ce privește numele său și a semnalat problema companiei, însă „din nou, nu s-a făcut nimic, iar verificarea continua să eșueze”. Astfel, s-a trezit prinsă într-un cerc vicios de răspunsuri automate.

În încercarea de a debloca situația, ea a contactat și Mangopay, compania de plăți care, la momentul respectiv, administra portofelele vânzătorilor Vinted și procesa tranzacțiile efectuate pe platformă. Însă a fost redirecționată înapoi către Vinted.

După opt săptămâni în care nu a avut acces la bani, Mali a decis să dea în judecată ambele companii la instanța competentă pentru soluționarea cererilor cu valoare redusă, cheltuind 455 de lire sterline pentru taxele judiciare.

„Am nevoie de banii aceia”

La trei zile după depunerea cererii în instanță, Mali spune că, în mod „magic”, contul ei a fost verificat și a putut să retragă banii.

Cu toate acestea, a decis să continue procesul pentru a încerca să recupereze taxele judiciare, celelalte cheltuieli și dobânzile.

În luna iunie, ea a obținut o hotărâre judecătorească în lipsa pârâților, după ce nici Vinted, nici Mangopay nu au răspuns la cererea ei. Instanța a dispus ca cele două companii să îi plătească suma de 1.207,50 lire sterline.

Cu toate acestea, femeia nu a primit încă banii. Între timp, a fost informată că Vinted și Mangopay au solicitat anularea hotărârii judecătorești, iar o audiere în acest sens a fost programată pentru luna decembrie.

„Totul a fost absurd și extrem de stresant”, spune ea. „Am nevoie de banii aceia. Voi lupta până la capăt. Le voi spune celor de la instanță că sistemul lor este complet defect. Am avut nevoie de ajutor și nimeni nu m-a ajutat”.

„Verificarea doamnei Osmelak nu a avut succes deoarece documentele sale nu corespundeau numelui înregistrat în contul său Vinted. Între timp, am ajutat-o să actualizeze aceste informații, iar contul său este acum verificat”, a transmis Vinted.

Compania nu a răspuns întrebărilor BBC referitoare la acțiunea în justiție inițiată de Mali și pe care aceasta continuă să o susțină.

Mangopay a declarat că este „obligată să respecte secretul profesional și normele privind protecția datelor. Prin urmare, nu avem dreptul să comentăm cazuri individuale care implică clienții noștri sau utilizatorii acestora și nici să furnizăm detalii despre anumite conturi, tranzacții sau chestiuni juridice”.

„Nu este corect”

Azri Mukthar, un vânzător de articole sportive, a declarat pentru BBC că încearcă de peste un an să retragă aproape 2.500 de lire sterline din contul lui.

Omul de afaceri a fost foarte încântat de posibilitatea de a deveni vânzător Pro, întrucât era deja înregistrat ca societate cu răspundere limitată.

„Am trimis toate documentele solicitate și am primit aprobarea din partea Vinted. Apoi am încărcat toate produsele și am obținut imediat între 30 și 40 de vânzări”, povestește el.

Însă, în momentul în care a vrut să își retragă câștigurile, a descoperit că nu putea face acest lucru.

„Mi-au spus că verificarea mea este încă în curs de desfășurare”, spune el.

Azri afirmă, la rândul său, că a ajuns într-un cerc vicios fără sfârșit, trimițând în mod repetat documente, doar pentru a primi imediat răspunsuri prin care era informat că acestea fuseseră respinse.

„Este frustrant și enervant, pentru că nu există o procedură clară pe care să o poți urma. Contactezi serviciul de asistență pentru clienți, iar reprezentanții îți spun că nu ai trimis documentul X, Y sau Z. Dar eu știu că am trimis absolut tot ceea ce mi-au solicitat”, spune el.

El susține că un certificat eliberat de Companies House, pe care Vinted i l-a solicitat, a fost respins de 15 ori.

Azri a renunțat între timp să mai vândă pe Vinted și spune că va fi nevoit să inițieze o acțiune în justiție.

„Verificarea domnului Mukthar nu a putut fi finalizată deoarece acesta nu a furnizat toate documentele necesare. Echipa noastră de asistență se află în prezent în contact cu el pentru a-l ajuta să finalizeze procesul de verificare”, a transmis Vinted.