O româncă din Italia, vedetă pe OnlyFans, a pus pe jar autoritățile. Schema prin care Mădălina a păcălit statul cu 1,5 milioane de euro

Sursa foto: instagram/mady_gio

„Mady Gio”, vedeta OnlyFans, este cercetată pentru evaziune fiscală în valoare de un milion și jumătate de euro. Mădălina Ioana Filip a ajuns în vizorul Fiscului italian pentru că nivelul ei de trai pe care îl expunea nu era în concordanță cu declarația de venituri de câteva mii de euro pe care a depus-o către organele fiscale.

Tânăra influencer româncă a trăit în Italia de la vârsta de 12 ani, dar îşi mutase din 2022 rezidenţa în Elveţia pentru a se bucura de o impozitare mai favorabilă, însă în urma unui control al fiscului, autorităţile italiene au constatat că aceasta nu obţinuse niciodată rezidenţa fiscală în afara Italiei. În plus, deşi etala un stil de viaţă luxos, românca declarase puțin peste 50 de mii de euro venituri.

Conform Tg24.sky, fiscul italian, la finalul anchetei, a sesizat cazul româncei la Parchetul Busto Arsizio pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declaraţii pentru anul 2022 și de evaziune fiscală de peste 1 milion și jumătate de euro, venituri provenite din abonamentele plătite de urmăritori. În plus românca este acuzată că nu a plătit nici taxa etică prevăzută în Italia pentru cine produce şi distribuie material pornografic.

În vârstă de 29 de ani, de origine română, Mădălina Ioana Filip a ajuns în Italia la vârsta de 12 ani și a crescut la Varese. Înainte de a fi vedetă OnlyFans, a fost chelneriță la restaurantul familiei. Şi-a schimbat radical viaţa odată cu succesul înregistrat pe platforma pe care publică conținut pentru adulți, succes despre care a vorbit de mai multe ori în cadrul emisiunilor de televiziune și radio din Italia.

În cadrul unei intervenții la o emisiune radio, Mady Gio a declarat în 2022: "Să mă răzgândesc? Nici gând. Mi-aș fi dorit să o fi făcut mai devreme. Am fost chelneriță timp de 10 ani în restaurantul familiei. Toată lumea acasă este fericită, chiar și străbunica. Ea spune că atâta timp cât nu omor pe nimeni și plătesc taxele, orice e permis".

Mady Gio este divorțată: "Am fost căsătorită înainte de OnlyFans, acum sunt singură, dar eu și fostul meu soț am rămas în relații excelente. El este încă managerul meu, este foarte bun la meseria lui. Am avut și o petrecere de divorț".