S-a deschis cel mai mare azil pentru ornitorinci din lume

Ornitorincii sunt o specie aflată în pericol de dispariție. Foto: Getty

Cel mai mare centru din lume dedicat conservării ornitorincilor şi-a întâmpinat primii rezidenţi ca parte dintr-un proiect pentru protejarea acestui mamifer semiacvatic care trăieşte doar în Australia, în contextul ameninţărilor ce îi vizează habitatul, printre care se află vremea extremă şi activităţile oamenilor, informează Reuters.



Cei patru ornitorinci - două femele şi doi masculi - au fost eliberaţi în ultimele două săptămâni într-un perimetru de cercetare personalizat în cadrul grădinii zoologice Taronga Western Plains din Dubbo, situată la circa 400 de kilometri nord-vest de Sydney.



Acel centru de conservare, care include curgeri de apă multistratificate, cascade, lacuri şi maluri de pământ pentru săparea de galerii, îi va ajuta pe cercetători să obţină mai multe informaţii despre această specie, a declarat Phoebe Meagher, din cadrul Taronga Conservation Society Australia.



''Noul centru ne va permite nu doar să salvăm specia de la pericolele imediate ale schimbărilor climatice, ci şi, pe termen lung, să o repopulăm'', a spus ea.



''Ne-ar plăcea să vedem nişte pui de ornitorinc în centrul nostru şi să înţelegem ce anume a contribuit la un astfel de succes reproductiv'', a mai spus Phoebe Meagher.



Centrul a fost creat în urma unui parteneriat între Taronga Conservation Society Australia, grădina zoologică din San Diego Wildlife Alliance, Universitatea din New South Wales, guvernul din New South Wales şi organizaţia pentru salvarea animalelor sălbatice WIRES.



Cu cioc de raţă, labe palmate şi o coadă asemănătoare cu cea a castorului, ornitorincul este un animal care trăiesc doar în Australia. Aceste mamifere nocturne depun ouă şi trăiesc mai ales de-a lungul coastei estice australiene, din nordul îndepărtat al statului Queensland până la statul insular Tasmania, în apropierea unor râuri sau izvoare în ale căror albii şi maluri îşi caută hrana. Sunt animale omnivore, hrănindu-se cu crustacee, viermi, insecte şi plante acvatice.



Numărul ornitorincilor s-a diminuat cu mai mult de jumătate de-a lungul mai multor decenii, potrivit cercetărilor, dar datele sunt dificil de aflat cu precizie. Asociaţiile de mediu estimează populaţia totală a acestei specii între 30.000 şi 300.000 de exemplare.



''Din păcate, nu am lăsat prea multe locuri în sălbăticie pentru ornitorinci'', a spus Phoebe Meagher.



''Aşadar, aceşti ornitorinci pe care îi avem aici... ne vor oferi informaţiile lipsă şi ne vor ajuta să salvăm această specie'', a adăugat ea