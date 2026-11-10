Și-a abandonat prietena de 17 ani pe munte, la peste 2500 m, în zăpadă până la genunchi. Apoi și-a continuat drumul

2 minute de citit Publicat la 16:31 10 Noi 2026 Modificat la 16:32 10 Noi 2026

Fata a fost salvata, până la urmă, cu ajutorul unui elicopter. Foto: Getty Images

Un tânăr de 21 de ani este anchetat de poliția din Tirol, după ce și-ar fi abandonat partenera de ascensiune, o adolescentă de 17 ani, pe munte, la o altitudine de 2.500 de metri. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 1 spre 2 noiembrie 2026, pe Zugspitze, cel mai înalt vârf din Germania. Rămasă singură în zăpadă, cu temperaturi de până la -12 grade Celsius, fata a fost nevoită să ceară ajutorul salvamontiștilor, potrivit publicației ouest-france.

Autoritățile încearcă acum să stabilească de ce tânărul a decis să coboare singur, lăsând-o pe adolescentă într-o zonă montană periculoasă. Poliția a deschis o anchetă pentru punerea în pericol a vieții unei persoane.

Au pornit pe munte în toiul nopții, dar au fost surprinși de condițiile meteo

Cei doi tineri și-au început ascensiunea în jurul orei 1:30 dimineața. Planul lor era să ajungă pe vârful Zugspitze pentru a vedea răsăritul. Au subestimat însă dificultatea traseului și condițiile meteo de la mare altitudine.

În noaptea respectivă, temperaturile au coborât până la -12 grade Celsius, iar ninsorile abundente au acoperit traseul cu un strat consistent de zăpadă. La aproximativ 2.500 de metri altitudine, cei doi nu au mai putut înainta și au fost nevoiți să renunțe la ascensiune.

Din motive care nu au fost încă stabilite, tânărul de 21 de ani a decis să se întoarcă singur, lăsând-o pe adolescentă în urmă, în condiții extrem de dificile. Fata a rămas blocată în zăpada care ajungea până la genunchi și, în cele din urmă, a sunat la serviciile de urgență.

Șapte salvatori au plecat în căutarea adolescentei. A fost recuperată cu elicopterul

Intervenția echipelor de salvare a fost îngreunată inițial de vremea nefavorabilă, care nu a permis decolarea unui elicopter. În aceste condiții, șapte salvatori au pornit pe jos în căutarea tinerei.

Ulterior, vremea a permis intervenția unui elicopter al poliției, cu ajutorul căruia adolescenta a fost recuperată de pe munte.

Fata a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale din cauza hipotermiei. Starea ei s-a îmbunătățit rapid, iar după evaluarea medicală a putut să se întoarcă acasă.

Cine va plăti costurile intervenției de salvare

Un alt aspect care urmează să fie clarificat de autorități este cine va suporta cheltuielile operațiunii de salvare. Deocamdată, nu s-a stabilit dacă factura va fi achitată de cei doi tineri sau dacă intervenția va fi acoperită prin alte mecanisme.

Ancheta va trebui să stabilească și cât de imprudenți au fost cei doi atunci când au pornit pe traseu. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, aceștia nu ar fi ținut suficient cont de avertizările meteorologice, care anunțau condiții dificile la altitudine.

Polițiștii încearcă să stabilească în ce măsură decizia tânărului de a-și abandona partenera de ascensiune a contribuit la punerea în pericol a vieții acesteia.