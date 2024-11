Titan, un câine labradoodle, a ajutat poliția să-l prindă pe ucigașul stăpânei sale. Criminalul dăduse foc cadavrului

Un câine a furnizat poliției indicii esențiale care, în cele din urmă, au dus la arestarea ucigașului stăpânei sale, relatează Sky News.

Cazul s-a petrecut în SUA, în aprilie 2023, în statul Texas.

Autoritățile au fost sesizate la momentul respectiv că, în urma unui incendiu de vegetație, a fost găsit un cadavru uman incinerat aproape complet pe un câmp din districtul McLennan.

Un câine alb din rasa Labradoodle a fost, de asemenea, găsit în apropiere. Polițiștii au fost surprinși să constate că animalul de companie refuză să părăsească zona unde a fost descoperit cadavrul.

Un localnic a anunțat Protecția Animalelor, care a descoperit că acest câine era microcipat și aparținea unei femei pe nume Mandy Rose Reynolds din localitatea San Marcos.

Poliția din San Marcos s-a deplasat la locuința femeii, constatând că aceasta era goală, iar mașina sa dispăruse.

Prin verificări specifice, oamenii legii au reușit să depisteze mașina dispărută la aproape 1.000 de kilometri distanță, în orașul Wichita din statul Kansas.

Polițiștii din Wichita au reperat mașina în trafic și a început astfel o urmărire cu viteză mare. După circa o jumătate de oră, șoferul fugar s-a lovit cu autoturismul de un alt vehicul.

El a supraviețuit fără răni grave și a fugit de la locul accidentului, refugiindu-se într-un magazin, unde a fost arestat.

Individul a fost identificat drept Derek Daigneault, vărul victimei, Mandy Rose Reynolds.

În paralel, anchetatorii din Texas au recuperat imagini de pe camerele de supraveghere, care îl arată pe Daigneault cumpărând dintr-un magazin Walmart un container mare de plastic, o lopată și o canistră pentru benzină.

După cumpărături, camerele l-au surprins pe suspect în timp ce conducea mașina verișoarei sale, iar câinele labradoodle al acesteia scotea capul pe geam.

"The keys to this case were a heroic and loyal dog named Titan and extraordinary cooperation between law enforcement agencies in multiple jurisdictions," according to McClennan County assistant district attorneys. ⁠https://t.co/DCkmefxcGl pic.twitter.com/ykxrmlaLme