Un bărbat din Afganistan care câștigă 14 euro are 58 de copii și 4 soții. Se plânge că nu are ce să le dea de mâncare

Mohammad Sadiq și o parte din familia lui, în 2024 FOTO: Pajhwok Afghan News

Un bărbat din provincia afgană Uruzgan, în vârstă de 57 de ani, are 4 soții și 58 de copii și spune că se luptă să le asigure hrana și întreținerea. El mai spune că, din cauza sărăciei, o parte din copii se culcă deseori flămânzi.

Într-o discuție cu BBC, citată de Khaama, Mohammad Sadiq mărturisește că provocările pe care le întâmpină având o familie atât de numeroasă sunt nenumărate. Spune că îi este greu să-și amintească numele tuturor copiilor.

Dar familia lui Sadiq putea fi și mai mare, numai că soțiile lui au pierdut, de-a lungul timpului, 14 copii.

Sadiq lucrează la un parc auto, unde spune că primește aproximativ 1.000 de afgani (14 euro) atunci când se vinde un vehicul. El afirmă că veniturile pe care le are nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile familiei, iar unii dintre copiii lui muncesc, de asemenea, pentru a contribui la întreținerea gospodăriei. Unii dintre ei colectează hârtie și plastic pe care le folosesc drept combustibil.

De regulă, familia are două mese pe zi, micul dejun și cina, și două dintre femei se ocupă de gătit. Iarna, familia mănâncă în interiorul casei, iar vara este mai simplu, pentru că se adună în curte pentru a lua masa. Dorm înghesuiți și o pătură este împărțită de șase sau șapte persoane.

Potrivit sursei citate, familia locuiește într-o casă sărăcăcioasă, care nu are ferestre sau uși, în locul acestora având perdele. Casa are o cameră de baie care este folosită și pentru spălatul vaselor.

În ciuda condițiilor dificile, Sadiq spune că încearcă să-și trimită copiii la școală, deși costurile reprezintă o mare problemă.

Sadiq a spus că și-a dorit o familie numeroasă pentru a spori numărul adepților profetului Mahomed. Pentru că nu-și amintește numele copiilor, bărbatul îi strigă folosind apelative precum „fiul meu” sau „copilul meu”.

Cele patru soții ale lui Sadiq s-au căsătorit cu el pe când aveau între 13 și 16 ani. El a spus că avea 20 de ani când s-a căsătorit cu prima soție și a explicat că a avut nevoie de timp pentru a economisi banii pentru plata următoarelor mirese.

Sadiq, care spune că nu știe să citească sau să scrie, a făcut apel la guvern, la organizațiile umanitare și la oamenii de afaceri să îl ajute să-și întrețină familia. El a declarat că principalele sale două dorințe sunt ca toți copiii săi să aibă acces la educație și să aibă suficientă mâncare.