Un culturist a murit după ce s-a prăbușit pe scenă, în timpul unui concurs, cu o zi înainte să împlinească 34 de ani

Mateusz Chmura a murit după ce s-a prăbușit pe scenă, în timpul concursului FOTO: Instagram/ Mateusz Chmura

Un culturist proaspăt căsătorit a murit după ce s-a prăbușit pe scenă, în timpul finalei unei competiții din Marea Britanie, cu doar o zi înainte de a împlini 34 de ani.

Mateusz Chmura participa la cea de-a doua competiție din cariera lui când s-a prăbușit în timpul programului său de prezentare, duminică, la finala PCA British Finals, desfășurată în Telford, Anglia. Asociația britanică de culturism Physical Culture Association a anunțat decesul său, exprimându-și „profunda tristețe”, potrivit New York Post.

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Sportivul, originar din Wakefield, a primit îngrijiri medicale pe scenă, în urma incidentului descris drept „profund tulburător”, după care a fost transportat cu elicopterul la spital. Ulterior, a fost declarat decedat. Cauza morții nu este clară.

Chmura ocupase locul al doilea la prima lui competiție, desfășurată cu doar două săptămâni în urmă. El a murit cu o zi înainte de a împlini 34 de ani. Era căsătorit cu Patrycja Chmura de numai două luni.

Soția lui a rupt tăcerea pentru a condamna o campanie de strângere de fonduri apărută pe internet, despre care a insistat că nu avea „nicio legătură” cu ea.

„Nu am autorizat pe nimeni să strângă bani în numele meu sau al familiei mele”, a declarat aceasta într-o postare amplă pe Instagram, avertizându-i pe oameni să nu se lase păcăliți. Nu mi-aș dori niciodată ca cineva să piardă banii câștigați cu greu încercând să ne ajute într-un moment atât de dificil”, a adăugat văduva.

„Trec prin ceva incredibil de dureros și, în acest moment, pur și simplu nu am nici cuvintele, nici puterea de a spune mai multe”.

Moartea lui Chmura survine la doar patru zile după decesul lui Marianne von Gierke, sportivă care participase de două ori la competiția Mr. Olympia.

Von Gierke, în vârstă de 40 de ani, a murit miercuri, la două săptămâni după ce a ocupat locul 13 la categoria feminină Women’s Physique din cadrul competiției Mr. Olympia.

Ea participase anterior și la ediția din 2024 a competiției Mr. Olympia, unde încheiase concursul pe locul 16.