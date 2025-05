Un „mega-tsunami” de 300 de metri ar putea șterge o parte a Americii de pe hartă. Un studiu explică riscul în cazul unui cutremur major

Un “mega-tsunami” cu o înălțime de 300 de metri ar putea să șteargă de pe hartă o mare parte din America de Nord. FOTO: Getty Images

Un “mega-tsunami” cu o înălțime de 300 de metri ar putea să șteargă de pe hartă o mare parte din America de Nord, în ipoteza în care ar avea loc un cutremur puternic, avertizează specialiști în științele Pământului de la Virginia Tech, scrie The Independent.

Alaska, Hawaii și porțiuni din coasta de vest a continentului american se află în pericol în cazul în care un cutremur se declanșează de-a lungul zonei de subducție Cascadia ( una dintre cele mai monitorizate zone seismice de pe coasta de vest a Americii de Nord, cu numeroase stații GPS şi de înregistrare a undelor seismice care urmăresc continuu acumularea de tensiune), o falie ce se întinde de la Insula Vancouver, în nord, până la Cape Mendocino, California, în sud.

Un studiu recent realizat de specialiști în științele Pământului de la Virginia Tech și publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences estimează că există o probabilitate de 15% ca, în următorii 50 de ani, să se producă un cutremur de magnitudinea 8.0 în această regiune.

Un asemenea seism ar putea mătura de pe suprafață orașe precum Seattle și Portland, Oregon, iar terenurile de coastă ar putea să se cufunde cu până la 2 metri, potrivit concluziilor cercetării. În aceste condiții, valurile mega-tsunami ar putea atinge înălțimi de până la 300 de metri, punând în pericol viața a milioane de americani.

În timp ce valurile tsunami obișnuite ajung de regulă până la câțiva metri, mega-tsunami-urile se caracterizează prin dimensiuni extreme, cu valuri care se pot ridica la sute de metri. Spre deosebire de evenimentele climatice care evoluează treptat, acest dezastru s-ar produce în doar câteva minute, avertizează oamenii de știință.

„Extinderea câmpiei inundabile de coastă după un cutremur în zona de subducție Cascadia nu a fost cuantificată anterior, iar impactul asupra utilizării terenurilor poate întârzia semnificativ procesul de refacere,” a declarat Tina Dura, autoarea principală a studiului și profesoară asistentă în Departamentul de Geosciențe al Virginia Tech.

Cercetarea evidențiază că efectele cele mai grave s-ar resimți în sudul statului Washington, nordul Oregonului și nordul Californiei. Deși mai îndepărtate de falie, Alaska și Hawaii rămân vulnerabile din cauza profilului lor seismic și vulcanic. De altfel, zona de subducție Cascadia nu a mai înregistrat un cutremur de o magnitudine atât de mare din anul 1700.