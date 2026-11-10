Un miliardar indian a obținut 99,97% din voturi pentru o preluare de 1,3 miliarde de dolari a unui gigant industrial în Africa de Sud

4 minute de citit Publicat la 15:30 10 Noi 2026 Modificat la 15:30 10 Noi 2026

Miliardarul indian Satyanarayan Nuwal. Sursa foto: Solar Group

Miliardarul indian Satyanarayan Nuwal este mai aproape de achiziționarea grupului sud-african Omnia Holdings, activ în domeniul produselor chimice pentru minerit și agricultură, după ce acționarii au aprobat în proporție covârșitoare tranzacția de 1,3 miliarde de dolari, potrivit Business Insider Africa.

Solar Industries India, compania de explozibili industriali fondată de Nuwal, le oferă acționarilor 134,50 rand, echivalentul a aproximativ 8,10 dolari, în numerar pentru fiecare acțiune Omnia eligibilă.

Oferta evaluează întregul capital social emis al Omnia la 21,83 miliarde de rand, aproximativ 1,3 miliarde de dolari, și ar determina retragerea companiei atât de la Bursa de Valori din Johannesburg, cât și de pe piața A2X Markets.

Potrivit rezultatelor oficiale ale votului publicate prin serviciul de informare bursieră al JSE, 99,97% dintre acțiunile exprimate au susținut achiziția, în timp ce 0,03% s-au opus acesteia.

Votul a avut loc pe 5 noiembrie, în cadrul unei scheme de aranjament prin care filiala sud-africană a Solar urma să achiziționeze acțiunile ordinare Omnia aflate încă în circulație.

Acționarii susțin în proporție covârșitoare preluarea de către investitorul indian

La adunare au fost reprezentate aproximativ 121,65 milioane de acțiuni, inclusiv abținerile. Această cifră reprezintă 74,95% din totalul celor 162,3 milioane de acțiuni ordinare emise de Omnia.

Rezoluția care autorizează schema de aranjament a primit sprijinul deținătorilor a aproximativ 121,61 milioane de acțiuni.

Aprobarea acționarilor elimină unul dintre cele mai importante obstacole din calea tranzacției, însă nu înseamnă finalizarea preluării.

Omnia trebuie încă să îndeplinească mai multe condiții restante sau să obțină derogări de la acestea înainte ca acțiunile să poată fi transferate către Solar SA Investments, o filială sud-africană controlată în ultimă instanță de Solar Industries India.

Printre aceste condiții se numără obținerea aprobărilor autorităților de concurență și de reglementare din Africa de Sud, precum și a celor din cadrul organizațiilor responsabile pentru Piața Comună a Africii de Est și de Sud (COMESA), Comunitatea Africii de Est (EAC) și Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS).

Sunt necesare, de asemenea, aprobări sau autorizații în Botswana, Namibia, Mali și Nigeria.

Patru companii care au contracte importante cu Omnia trebuie să își dea acordul pentru schimbarea propusă a controlului sau să renunțe la drepturile contractuale pe care le dețin. De asemenea, Panelul de Reglementare a Preluărilor din Africa de Sud trebuie să emită un certificat de conformitate.

Termenul-limită final al tranzacției este 31 iulie 2027, deși părțile pot conveni prelungirea acestuia.

Prezența Omnia pe piața bursieră, de 46 de ani, ar putea lua sfârșit

Dacă toate condițiile rămase vor fi îndeplinite, Omnia va părăsi Bursa de Valori din Johannesburg, unde acțiunile sale sunt tranzacționate din 1980.

Listarea secundară a companiei pe A2X Markets va fi, de asemenea, încheiată, iar Omnia va deveni parte a grupului Solar, controlat privat.

Prețul oferit pentru achiziție reprezintă o primă de 30,98% față de prețul de închidere al acțiunilor Omnia, de 102,69 rand, înregistrat pe 10 septembrie, ultima zi de tranzacționare înainte ca societatea să informeze pentru prima dată piața despre o posibilă tranzacție.

Oferta este, de asemenea, cu 35,73% peste prețul mediu ponderat în funcție de volumul tranzacțiilor din ultimele 30 de zile, de 99,09 rand, și cu 70,69% mai mare decât prețul de închidere de 78,80 rand înregistrat la sfârșitul anului 2025.

Plata în numerar este garantată printr-o garanție bancară irevocabilă furnizată de Rand Merchant Bank.

Omnia a fost înființată în 1953 și desfășoară activități care deservesc industriile minieră și agricolă.

Divizia sa minieră furnizează explozibili și servicii de detonare, în timp ce divizia agricolă produce îngrășăminte și produse pentru nutriția plantelor. Grupul și-a extins activitatea dincolo de Africa de Sud, ajungând pe alte piețe africane și în jurisdicții miniere internaționale.

Nuwal își extinde afacerea cu explozibili pe întregul continent african

Nuwal a înființat Solar Industries în 1995, compania începându-și activitatea prin comercializarea explozibililor industriali, înainte de a trece la producție.

De atunci, compania și-a extins activitatea în domeniul explozibililor pentru minerit, al sistemelor de inițiere a exploziilor, al produselor de apărare, muniției, rachetelor și tehnologiilor aerospațiale.

Potrivit anunțului privind tranzacția, Solar deservește clienți din peste 90 de țări și deține unități de producție în 11 țări.

În momentul anunțării ofertei pentru Omnia, în septembrie, compania Solar era evaluată la aproximativ 21 de miliarde de dolari.

Achiziționarea Omnia i-ar oferi Solar o rețea mai extinsă de producție și distribuție în Africa, consolidându-i totodată poziția pe piața explozibililor utilizați în industria minieră.

La rândul său, Omnia ar avea acces la tehnologia Solar, la capacitățile sale de cercetare, la amploarea operațiunilor de producție și la piețele internaționale.

Solar derulează achiziția prin intermediul Solar SA Investments, deținută integral de Solar Overseas Mauritius. Compania din Mauritius este, la rândul ei, deținută în totalitate de Solar Industries India.

Această structură înseamnă că achizitorul direct al Omnia este o companie sud-africană, însă controlul final va reveni grupului industrial indian Solar Industries India, listat la bursă și condus de Nuwal.

Directorul general al Solar, Manish Nuwal, fiul fondatorului, a descris Omnia drept o afacere de înaltă calitate în momentul anunțării ofertei și a declarat că asocierea celor două companii va sprijini extinderea internațională.