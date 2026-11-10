Un oraș fără mașini, de 13 miliarde de euro, se construiește între Abu Dhabi și Dubai: Mira Hills va avea și mall cu pârtie de schi

1 minut de citit Publicat la 23:11 10 Noi 2026 Modificat la 23:11 10 Noi 2026

Dezvoltarea, denumită Abu Dhabi Mira Hills va fi amplasată în districtul Al Mamoura. Foto: Getty Images

Un proiect imobiliar de amploare, estimat la peste 11 miliarde de lire sterline (echivalentul a peste 13 miliarde de euro), urmează să fie construit în Emiratele Arabe Unite, între Abu Dhabi și Dubai. Noul cartier va include hoteluri de cinci stele, locuințe de lux, un centru comercial uriaș și terenuri de golf. Una dintre cele mai neobișnuite caracteristici ale proiectului este că zona superioară a comunității va fi complet lipsită de mașini, potrivit Express.

Dezvoltarea, denumită Abu Dhabi Mira Hills va fi amplasată în districtul Al Mamoura, de-a lungul autostrăzii Sheikh Zayed Road. Investiția este estimată la 55 de miliarde de dirhami, echivalentul a aproximativ 11,1 miliarde de lire sterline.

Potrivit dezvoltatorului Mira Developments, proiectul este gândit astfel încât să ofere un mediu mai sigur și mai prietenos cu mediul, fără riscul accidentelor provocate de traficul rutier în zona pietonală.

Hoteluri de lux, vile și unul dintre cele mai mari centre comerciale din regiune

Planurile prevăd construirea unor hoteluri de cinci stele, apartamente, case înșiruite și vile. Complexul va avea și un teren de golf la standarde competiționale, două universități, trei școli internaționale și opt grădinițe.

În proiect sunt incluse, de asemenea, trei moschei și două muzee. Una dintre principalele atracții va fi un centru comercial cu o suprafață de aproape 300.000 mp, care ar urma să fie unul dintre cele mai mari din regiune și care va avea și pârtie de ski acoperită.

Dezvoltatorii susțin că accesul către noua comunitate va fi facilitat de viitoarea rețea feroviară Etihad Rail, primul sistem național de transport feroviar de pasageri din Emiratele Arabe Unite. Acesta va conecta principalele centre urbane ale țării, inclusiv Abu Dhabi și Dubai.

Proiectul promite să folosească 60% energie sustenabilă

Sustenabilitatea este unul dintre elementele centrale ale proiectului. Dezvoltatorii își propun ca 60% din energia necesară să provină din surse sustenabile.

Printre soluțiile anunțate se numără instalarea panourilor solare pe acoperișurile clădirilor și folosirea tehnologiei solare pentru umbrirea aleilor pietonale.

Anunțul privind dezvoltarea proiectului vine după ce Mira Developments și AD Ports Group au semnat, pe 6 octombrie, un acord referitor la vânzarea terenului și realizarea investiției.

Timur Mamaikhanov, cofondator și director general al Mira Developments, a declarat că parteneriatul va permite construirea unei comunități cu funcții rezidențiale, comerciale și de agrement, care să stabilească noi standarde în ceea ce privește calitatea locuirii în Abu Dhabi.

Proiectul ar urma să fie finalizat în următorii zece ani.