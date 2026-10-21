Un ou al păsării moa, care a dispărut acum 600 de ani, va fi returnat Noii Zeelande de compania Colossal

Moa, o pasăre uriașă dispărută din Noua Zeelandă, este prezentată într-o ilustrație de F. John din „Tiere der Urwelt”, în anul 1910. Sursă foto: Getty Images

Compania de biotehnologie Colossal Biosciences, care încearcă să readucă la viață specii dispărute, a cumpărat un ou rar de moa, o pasăre care nu putea zbura și care a dispărut în urmă cu aproximativ 600 de ani. Oul a fost achiziționat la licitație pentru suma de aproximativ 14.000 de dolari și va fi returnat în Noua Zeelandă, țara de origine a acestei specii, scrie Los Angeles Times.

Pasărea Moa se numără printre speciile pe care firma de biotehnologie încearcă să le „readucă la viață”, alături de mamutul lânos, dodo, lupul uriaș și tigrul tasmanian.

„Pentru a-l cita pe Indiana Jones, «Locul lui este într-un muzeu», un muzeu din Aotearoa, sub îngrijirea poporului ai cărui strămoși au trăit alături de aceste păsări extraordinare”, a declarat într-un comunicat Ben Lamm, cofondator și director executiv al Colossal.

Oul a fost descoperit în Noua Zeelandă pe 14 ianuarie 1966 și a rămas într-o colecție privată americană timp de aproximativ șase decenii, înainte ca firma Colossal, cu sediul în Dallas, să îl achiziționeze la licitație de la Artemis Gallery din Louisville, Colorado, în luna iunie, potrivit companiei.

„Recuperarea și transportul acestui ou înapoi la locul său de origine reprezintă doar o parte a acestui angajament”, a mai precizat Lamm.

De-a lungul timpului, oamenii de știință au folosit cojile de ou pentru a afla date importante despre anumite specii și pentru a recupera ADN străvechi. De asemenea, structura și grosimea lor i-au ajutat pe cercetători să înțeleagă modul în care păsările moa își construiau cuiburile și își incubau ouăle.

„Unele dintre tehnologiile de editare și mecanismele de livrare sunt în avans față de program, beneficiind de pe urma proiectului nostru privind dodo. Am anunțat recent un nou instrument de inteligență artificială axat pe dodo, care va juca, de asemenea, un rol esențial în readucerea la viață a speciei moa”, a mai spus Ben Lamm.

Colossal afirmă că munca sa ar putea stabili standarde în domeniul reînvierii speciilor dispărute și ar putea contribui la repararea unor daune cauzate de pierderea biodiversității Pământului.

Potrivit companiei, au avut loc progrese semnificative în ultima vreme, iar obiectivul proiectului ar putea fi atins până în anul 2030: acela de a readuce pasărea la viață.

Ben Lamm a precizat că momentul în care publicul va putea vedea pasărea preistorică depinde în totalitate de Centrul de Cercetare Ngai Tahu.