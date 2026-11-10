Un tablou al lui Vincent van Gogh scos la licitaţie s-ar putea vinde cu peste 200 de milioane de dolari

Lucrarea „Castani înfloriți”, pictată de Vincent van Gogh va fi scoasă la licitatţie. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Lucrarea „Castani înfloriți”, pictată de Vincent van Gogh la Auvers-sur-Oise, lângă Paris, în mai 1890, cu doar câteva luni înainte de moartea sa, urmează să fie scoasă la licitație la casa Sotheby’s din New York, pe 18 noiembrie. Opera ar putea stabili un nou record în vânzările de artă, readucându-l pe geniul olandez în fruntea clasamentului celor mai scumpe capodopere vândute vreodată la licitație.

Tabloul „Castani înfloriți”, o lucrare în ulei pe pânză, cu dimensiunile de 70 pe 58 de centimetri, a fost evaluat la o sumă cuprinsă între 180 și 200 de milioane de dolari. Acesta reprezintă unul dintre cele mai importante exemple, aflate încă în colecții private, din creația realizată de Van Gogh în ultimele luni ale vieții sale, relatează La Repubblica.

Piesa provine din colecția Blanquier, alături de alte lucrări remarcabile, precum unul dintre tablourile din seria „Arlechin” de Cézanne, evaluat la aproximativ 120 de milioane de dolari, dar și opere de Monet, Degas, Renoir, Gauguin și alte figuri emblematice ale impresionismului și avangardei franceze. Tabloul a intrat în colecția Blanquier în 1975, după ce, în urma morții premature a artistului, a ajuns inițial în posesia familiei Van Gogh, trecând ulterior prin mâinile diverșilor colecționari și negustori de artă din întreaga lume.

Această pânză a rămas ascunsă de ochii publicului timp de decenii, a fost expusă ultima dată acum mai bine de 60 de ani, în 1964, însă a reapărut recent, luna trecută, la Hong Kong, atrăgând mulțimi de curioși care au stat la coadă pentru a avea ocazia să o vadă pentru prima dată. Estimarea inițială de 180 de milioane depășește deja cu mult recordul anterior pentru o operă de van Gogh, stabilit în 2022, când lucrarea „Livadă cu chiparoși” a fost vândută pentru 117 milioane de dolari.

Mai mult, chiar și fără a atinge pragul de 200 de milioane de dolari, aceasta ar putea deveni una dintre cele mai scumpe trei opere de artă vândute vreodată la licitație. Tabloul lui Van Gogh ar detrona lucrarea „Shot Sage Blue Marilyn” a lui Andy Warhol, vândută de casa Christie’s în 2022 pentru 195 de milioane de dolari, de pe locul al treilea, fiind devansată doar de „Portretul lui Elisabeth Lederer” de Gustav Klimt (236,4 milioane de dolari) și de „Salvator Mundi” de Leonardo da Vinci, care, cu 450 de milioane de dolari, rămâne cel mai valoros tablou vândut vreodată la licitație.

Posibilul record pentru această lucrare de van Gogh survine într-o perioadă de intensă activitate pe piață în jurul artistului, ale cărui opere, pe lângă menționata „Livadă cu chiparoși”, au mai înregistrat în ultimele decenii alte patru vânzări de peste 70 de milioane de dolari. Printre acestea se numără „Portretul doctorului Gachet”, vândut pentru 82,5 milioane de dolari; lucrarea a fost creată de Vincent în aceleași luni tulburi în care a realizat și „Castani înfloriți”, un tablou care ar putea, acum, să rescrie istoria licitațiilor pentru operele sale.